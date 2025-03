Tatuagens viram provocações e apimentam rivalidade em campo no Fla x Flu

Do UOL, no Rio de Janeiro

Tatuagens costumam ter um significado afetivo ou pessoal, mas no caso dos duelos entre Flamengo e Fluminense, também têm sido motivos de provocação e confusão.

Os dois clubes decidem o Estadual hoje, às 16h, no Maracanã. O time da Gávea venceu no jogo de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate. Caso a equipe das Laranjeiras vença por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

As tatoos da discórdia

Entre os elementos que compuseram a "treta" entre Luiz Araújo e o técnico Mano Menezes esteve a tatuagem do atacante do Fla. Após discutirem à beira do campo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o jogador baixou o meião e mostrou a imagem que tem do troféu da Copa do Brasil em sua perna esquerda. Ele a conquistou ano passado pelo clube.

Em leitura labial feita pelo dublador Gustavo Machado, Mano Menezes teria dito: "Nunca ganhou nada". Luiz Araújo, por sua vez, respondeu: "Vou ganhar em cima de você", antes de mostrar o desenho em sua pele.

Em seguida, o tumulto aumentou. O zagueiro tricolor Freytes partiu para cima de Luiz Araújo e acabou sendo expulso. Apesar de admitir não ter visto a confusão, Léo Pereira saiu em defesa de seu companheiro rubro-negro.

Juro que nem vi (a confusão), estava conversando com o Léo (Ortiz) coisas do jogo. Em casa eu vi, mas são coisas que a gente não controla. O juiz toma as decisões dele. O Luiz (Araújo) coloca o braço para trás e toma um empurrão. Temos que nos policiar e agir da maneira correta. Ele tomou um empurrão e ficou quieto. O jogo tem que acontecer dentro dos 90 minutos e não fora, atrapalha o espetáculo.

Léo Pereira

Ano passado, a tatuagem também foi utilizada numa provocação mais sadia entre Gabigol e Marcelo, que já saíram respectivamente de Fla e Flu. O atacante passou a mão no patch de campeão da Copa do Brasil que o Rubro-Negro tinha na camisa. Marcelo sorriu e rebateu levantando o calção tricolor, onde mostrou sua "tatoo" do troféu da Champions League na coxa esquerda, competição que venceu cinco vezes.

Meses depois, Marcelo explicou o que aconteceu. O ex-lateral, que se aposentou nesta temporada, levou com bom humor:

No 1° jogo, dei um carrinho e ele olhou diferente. No 2° jogo, ele botou a mão no patch de campeão. Aí eu pensei 'nada a ver'. Levantei a bermuda e não falei nada. A resenha dele foi 'o que tu fez lá fora, fica lá fora'. Agora eu já fiz aqui também.

Marcelo, ao "Charla Podcast"

Gabigol, posteriormente, também deu sua versão. Na ocasião, ele se disse fã de Marcelo:

O Marcelo tem cinco Champions, mas eu tenho duas Libertadores, aqui é Brasil (risos). Eu joguei com ele na seleção e ele foi muito f* comigo, sou fã dele. Dentro de campo ele é Fluminense e eu sou Flamengo. A gente se estranhou, mas foi algo muito besta.

Gabigol, ao podcast "Podpah"

Atitude de Luiz Araújo virou chacota no Fluminense

O UOL apurou que a atitude de Luiz Araújo de mostrar sua tatuagem da Copa do Brasil virou chacota no Fluminense. Ainda com muitos campeões da Libertadores de 2023 no elenco e com alguns jogadores com currículo extenso, eles menosprezaram a tentativa de provocação do atacante rubro-negro.

Após o jogo, na entrevista coletiva, Mano Menezes o ironizou publicamente. O experiente treinador é tricampeão do torneio (2009, pelo Corinthians; e 2017 e 2018, pelo Cruzeiro).

Eu tenho três, não mostrei, esqueci... Eu não fui atrás dele, entrei em campo, cumprimentei quem me dou bem no Flamengo, dei parabéns pela vitória. Com raras exceções, procuro reconhecer o que os outros fazem bem.

Mano Menezes

Tatuagem gerou ruído em negociação do Flu

Outro caso pitoresco envolvendo o tema foi a negociação entre Fluminense e Cuellar no início do ano. O volante colombiano tem o costume de tatuar os escudos do clube que defendeu na carreira.

Seguindo a tradição, ele eternizou o símbolo do Flamengo em sua pele. O fato gerou críticas por parte dos torcedores tricolores e, de acordo com o jornalista Paulo Brito, virou assunto também na mesa de negociação. Cuellar, que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita, acabou acertando com o Grêmio.

Apenas 5 jogadores do Fla x Flu passado não têm tatuagens

Jogador raiz: Alex Sandro, do Flamengo, não tem tatuagem Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

A febre da tatuagem não fica de fora entre os jogadores de Flamengo e Fluminense. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, na última quarta-feira, apenas cinco que entraram em campo não têm a pele desenhada.

Pelo lado rubro-negro, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia-atacante Matheus Gonçalves.

Pelo lado tricolor, o atacante colombiano Kevin Serna, o zagueiro Ignácio e o volante Martinelli.