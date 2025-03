Surfe: Chianca é eliminado por 0.13 décimos; veja disputas da próxima etapa

Deivid Silva, Edgard Groggia e Samuel Pupo se classificaram na rodada eliminatória de Peniche, em Portugal, na manhã deste domingo (16), pelo Circuito Mundial de Surfe (WSL).

Os brasileiros se juntam a Ítalo Ferreira, Yago Dora, Filipe Toledo, Alejo Muniz e Miguel Pupo, que se classificaram já na primeira rodada.

João Chianca e Ian Gouveia foram eliminados na Praia de Supertubos. Chumbinho, inclusive, teve a eliminação mais dramática, por 0.13 pontos.

Com o fim desta etapa, foram definidos os adversários da próxima fase, que contará com duas disputas em entre brasileiros e Ítalo Ferreira enfrentando o francês Jorgann Couzinet.

Na repescagem feminina, Luana Silva se classificou para a próxima etapa. Já Tatiana Weston-Webb foi eliminada.

O que aconteceu

Na etapa eliminatória, os dois melhores de cada bateria avançam para a próxima fase, e o terceiro colocado é eliminado da competição.

Após fazer apenas 1.17 pontos na primeira rodada, Deivid Silva se recuperou na repescagem. O brasileiro fez o melhor somatório (12.43) da rodada deste domingo e se classificou na primeira bateria do dia, ao lado do norte-americano Jake Marshall (9.73). O português Frederico Morais (8.07) foi eliminado nesta bateria.

Já na bateria seguinte, má notícia para o Brasil: João Chianca foi eliminado por apenas 0.13 décimos ao ficar em terceiro lugar com 8.37 pontos, atrás do havaiano Seth Morniz (8.50) e do francês Marco Mignot (9.40).

Na 3ª bateria, um brasileiro avançou e o outro deu adeus à Peniche. Edgarg Groggia fez 11.27 pontos e avançou junto com o australiano Liam O'Brien (11.63). Ian Gouveia ficou em último com apenas 6.80.

A última bateria da rodada de eliminação foi a mais equilibrada do dia. O brasileiro Samuel Pupo fez a melhor nota, com 11.50 pontos, mas foi seguido de perto pelo marroquino Ramzi Boukhiam (11.33). O australiano George Pittar foi eliminado com 11.06.

Na disputa eliminatória feminina, Luana Silva e Tatiana Weston-Webb caíram na mesma bateria, com a norte-americana Lakey Peterson. Luana liderou a bateria com 9.80 pontos e avançou para a próxima fase. Já Tati fez 8.56 e foi eliminada, com Lekey ficando em segundo com 9.60.

Brasileiros na próxima etapa

Com a rodada de eliminação, foram definidas as baterias da próxima rodada, que acontece nesta segunda-feira (17).

Nesta fase, os 32 surfistas classificados disputam 16 baterias em duelos "mata-mata". Os vencedores de cada bateria avançam para as oitavas de final.

Bateria 3: Yago Dora x Samuel Pupo

Bateria 7: Filipe Toledo x Alejo Muniz

Bateria 9: Ítalo Ferreira x Jorgann Couzinet

Bateria 14: Miguel Pupo x Seth Moniz

Bateria 16: Barron Mamiya x Edgard Groggia

Oitavas de final feminina

Com menos surfistas competindo, as mulheres já disputam as oitavas de final.

Nesta etapa, Luana Silva compete contra a australiana Molly Picklum na bateria 3 ainda hoje.