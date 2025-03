Surfe: Como Italo Ferreira superou maior jejum e virou esperança do Brasil

Italo Ferreira está de volta ao topo do surfe mundial. Após três temporadas longe da liderança do ranking, o campeão olímpico reencontrou sua melhor forma e hoje lidera a corrida pelo título de 2025. O caminho até aqui, no entanto, foi de desafios, aprendizados e uma dose extra de motivação.

Agora, Italo volta ao mar em Portugal, onde já venceu duas vezes. A etapa na Praia de Supertubos, que vai até o dia 25 de março, é mais um teste para o potiguar não apenas consolidar seu momento, mas também reforçar seu papel como a principal esperança do Brasil na temporada.

Continuei me dedicando, mas tive um processo de aprendizagem, me conhecendo, evoluindo como profissional e como pessoa também. Realmente foi muito motivador viver esse processo Italo Ferreira, em entrevista ao UOL

Maior jejum da carreira

Desde que foi campeão de uma etapa da elite pela 1ª vez, em 2018, Italo nunca tinha passado tanto tempo sem vencer um campeonato.

Entre 2022 e 2023, as conquistas simplesmente não vieram. Foram duas temporadas batendo na trave, tentando ajustar detalhes do seu surfe e lidando com mudanças no circuito.

Fui vice [mundial] duas vezes, bati na trave duas vezes. Isso me magoou bastante, mas também me trouxe muito mais motivação para seguir nesse caminho de ser campeão do mundo novamente Italo Ferreira

Virada pós-Olimpíadas

A temporada de 2024 marcou o ponto de virada. Fora da Olimpíada de Paris, Italo teve tempo para focar 100% no Circuito Mundial e voltou a vencer, conquistando as etapas do Taiti e Rio de Janeiro de forma dominante.

Italo Ferreira comemora título em Saquarema nos braços da torcida que lotou a Praia de Itaúna Imagem: Thiago Diz / WSL

No WSL Finals, em Trestles, ficou com o vice-campeonato em uma decisão polêmica contra John John Florence, mas já deixava claro que estava de volta à briga pelo topo.

O segredo? Ajustes no seu surfe, especialmente em ondas para a esquerda, onde ele sentia que precisava evoluir.

Fui trabalhando meu surfe em alguns momentos para me adaptar ao Circuito Mundial. Tem etapas que mudam muito, e o surfista sente isso. Então, fui me conhecendo mais fisicamente, planejando melhor, tendo estratégias para competir Italo Ferreira

Novo líder e favorito ao título

O desempenho seguiu forte em 2025. Depois de um terceiro lugar na abertura do Mundial, em Pipeline, Italo venceu na piscina de Abu Dhabi e assumiu a liderança do ranking mundial pela primeira vez em quase quatro anos.

Italo Ferreira comemora com o troféu da etapa de Abu Dhabi da WSL Imagem: WSL

Com as ausências de Gabriel Medina e John John Florence nesta temporada, ele se consolidou como um dos principais candidatos ao título mundial.

Agora, o potiguar quer garantir que chegará ao WSL Finals como líder do ranking, o que lhe daria uma vantagem crucial na disputa pelo troféu.