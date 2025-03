Simone Mendes vai ao UFC durante as férias: 'Viro madrugada assistindo'

Do UOL, em São Paulo (SP)

A cantora Simone Mendes está curtindo um período de férias nos Estados Unidos e prestigiou o UFC Vegas 104, ontem. Ela conversou com a reportagem do UOL e explicou esse "rolê aleatório".

O que ela disse

Essa relação [com o UFC] começou por causa do meu esposo [Kaká Diniz, empresário]. A gente vira madrugada assistindo às lutas. E principalmente quando tem um brasileiro que torcemos muito, ou outros atletas que admiramos do mundo, passamos a madrugada assistindo. Juntamos a família toda para curtir e prestigiar.

Simone Mendes

A cantora de 40 anos revelou que sua lutadora favorita é Amanda Nunes. "Ela é maravilhosa. Uma atleta incrível. Tem outros atletas que eu amo como o Aldo, Anderson Silva, Belfort, são muitos atletas que gostamos".

Ela ainda prometeu uma pausa na agenda caso a Leoa volte a lutar no UFC: "Se ela for lutar, vamos dar uma brecada na agenda para poder curtir".

Alguns lutadores já escolheram músicas de Simone Mendes para entrarem no octógono antes de suas lutas, e ela falou sobre como é esse sentimento.

"A gente que fica do outro lado da tela e vê pessoas que a gente admira escutando seu trabalho é grandioso, valoroso. A gente torce de um lado, e eles do outro. Escutam nossa música e prestigiamos o trabalho dele. O Brasil é essa união de amor", concluiu.