Sesi Araraquara vence o Ourinhos/AOBE e mantém os 100% na LBF

Pela LBF (Liga de Basquete Feminino), o Sesi Araraquara derrotou, neste domingo, o Ourinhos/AOBE por um placar de 68 a 64. Com a vitória, os visitantes mantêm os 100% de aproveitamento na competição até o momento. O duelo inédito ficou marcado pelo retorno do ginásio Monstrinho ao torneio.

Com uma atuação de destaque, a ala Vitória Marcelino, do Sesi, recebeu o troféu de melhor jogadora da partida. No confronto, a atleta anotou 25 pontos e nove rebotes.

"Muito feliz pela vitória. A gente fez um jogo bom e conseguiu ter a intensidade que a gente está procurando. Feliz por receber esse troféu (em homenagem) da Simone, que foi uma mulher muito importante para a modalidade. Ainda temos um longo caminho, estamos testando algumas coisas, têm mais meninas para chegar e a gente quer mais", disse Vitória à LPF.

Por parte da equipe de Ourinhos, a armadora Maísa Marçal teve a melhor atuação entre as jogadoras do elenco, com 17 pontos. Esta também foi a primeira vez que o clube mandou uma partida pela liga desde 2014.

Nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Ourinhos/AOBE recebe no Monstrinho, o Cerrado Basquete, em duelo de "novatos" da LBF CAIXA. Enquanto, no sábado, o SESI Araraquara recebe em seu ginásio o Blumenau, às 16h.