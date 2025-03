Sampaio Corrêa x Madureira: escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

O Sampaio Corrêa recebe o Madureira neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ), na decisão da Taça Rio. O duelo terá transmissão da Band Sports e do Canal Goat.

No jogo de ida, o time da Região dos Lagos ganhou por 2 a 1 e agora precisa de um simples empate para garantir o caneco. Por sua vez, o Madureira tem que devolver o triunfo por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis. Entretanto, caso ganhe por dois ou mais gols de diferença, o Tricolor Suburbano garantirá o caneco.

O campeão da Taça Rio vai ganhar o direito de disputar a, assegurando assim uma boa receita para os cofres do clube para a próxima temporada. O Botafogo é o atual bicampeão do torneio.

Alfredo Sampaio, técnico do Sampaio Corrêa, sabe o que representa este título para o seu clube.

"Trata-se de um clube de pessoas muito sérias e isso me deixa muito feliz. Com a vaga na final, nos classificamos para a Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Mas queremos o título e a vaga na Copa do Brasil".

Alfredo Sampaio não quis antecipar a escalação, mas deve manter a base do jogo de ida.

Por outro lado, o Madureira não chega em boa fase para o duelo. Após a derrota no jogo de ida, a diretoria decidiu demitir o técnico Daniel Nei. Logo, o preparador de goleiros Alex Brandão vai dirigir interinamente o time, que deve ter a base do primeiro jogo.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA X MADUREIRA

Local: Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ)



Data: 16 de março de 2025



Horário: 19h45



Árbitro: Wagner do Nascimento do Magalhães



Assistentes: Thiago Oliveira Esposito e Ana Trindade Ferreira



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos, Lucas Carvalho, Daniel, Lucas Marreta e Guilherme; Pablo, Alexandre e Luan Gama; Max, Elias e Octávio



Técnico: Alfredo Sampaio

MADUREIRA: Mota, Celsinho, Arthur, Jean e Caio Felipe; Rodrigo Lindoso, Wagninho, Marcelo e Renato Henrique; Jefferson Víctor e Minho



Técnico: Alex Brandão