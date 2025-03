Ramón Díaz tenta se tornar o 1º técnico estrangeiro a conquistar um título pelo Corinthians no século XXI

Mesmo sob pressão no Corinthians, o técnico Ramón Díaz tentará quebrar uma sina para se tornar o primeiro técnico estrangeiro a conquistar um título pelo Timão neste século XXI.

Neste domingo, o Corinthians da família Díaz visita o Palmeiras no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Ramón Díaz, assim, terá sua primeira oportunidade de erguer um título no comando do Alvinegro Paulista. Caso o faça, ele será o primeiro estrangeiro a conseguir tal feito neste século e pode se consolidar como um dos principais comandantes argentinos da história da equipe.

Dos anos 2000 para cá, o Corinthians teve outros quatro técnicos estrangeiros: o uruguaio Dario Pereyra (2001), o argentino Daniel Passarella (2005), e os portugueses Vítor Pereira (2022) e Antônio Oliveira (2024). Nenhum deles teve grande sucesso no comando do Timão.

O primeiro estrangeiro a treinar o clube do Parque São Jorge foi Dario Pereyra, do Uruguai. O comandante, porém, teve passagem curtíssima pela equipe e esteve à beira do gramado em apenas seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas. Ele assumiu o comando no início de 2001 e fechou a breve passagem sem títulos, apesar do time ter sido campeão paulista naquele ano.

Depois, foi a vez do argentino Daniel Passarella treinar o time em 2005. Ele ficou próximo de conquistar o Paulista no começo da temporada, mas terminou com o vice-campeonato. Vale mencionar que, naquele ano, o Corinthians foi campeão brasileiro, mas Passarella comandou a equipe apenas na estreia da competição. Ao todo, foram 15 jogos, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O Timão, então, passou bons anos apostando somente em técnicos brasileiros. Foi somente em 2022 que a diretoria voltou a apostar em técnicos estrangeiros e fechou a contratação de Vítor Pereira, que até hoje traz um misto de sensações para a Fiel Torcida.

Vítor Pereira foi contratado pelo clube em fevereiro de 2022 e ficou marcado pela boa temporada no comando da equipe. O português levou o time ao quarto lugar no Brasileirão, eliminou o Boca Juniors na Libertadores em La Bombonera (apesar de ter caído nas quartas de final), e chegou à final da Copa do Brasil. O Alvinegro, entretanto, ficou com o vice-campeonato após perder para o Flamengo nos pênaltis.

VP, como era conhecido no Brasil, não permaneceu no clube ao fim da temporada após alegar problemas pessoais para voltar à Portugal. Meses depois, porém, ele assinou com o Flamengo, fato que faz com que parte da torcida corintiana guarde mágoas até os dias de hoje. Ao todo, Pereira comandou o Corinthians em 64 jogos, com 26 triunfos, 21 empates e 17 derrotas.

Por fim, após Vítor Pereira, outro português assumiu o comando o Corinthians. Antônio Oliveira chegou ao clube em fevereiro de 2024 após a demissão de Mano Menezes. Após um início promissor, contudo, o comandante derrapou e quase levou a equipe ao rebaixamento no Paulista. No Brasileirão, o mesmo quase aconteceu.

Sem conseguir resultados, Oliveira foi demitido com pouco mais de quatro meses após sua chegada. Ele deixou o Timão na penúltima colocação da Série A e terminou sua passagem por Itaquera com 13 vitórias, nove empates e sete derrotas em 29 partidas. Foi aí que veio Ramón Díaz e mudou o patamar do Corinthians.

Ramón foi um dos protagonistas na grande arrancada do Corinthians no Brasileirão, somando uma sequência de nove vitórias consecutivas. Ainda assim, a comissão técnica do argentino não conseguiu conquistar nenhum título até o momento, e busca mudar isso nesta final de Paulistão.

Com Ramón Díaz no comando, o Timão está de volta à decisão do Paulista após cinco anos e tenta conquistar um título pela primeira vez desde 2019. Além disso, o Corinthians ainda busca evitar o tetracampeonato inédito do rival.