Ramón Díaz elogia obediência tática do Corinthians em 1ª final: 'Jogos se ganham taticamente'

Ao lado do filho e auxiliar técnico Emiliano, o técnico Ramón Díaz não escondeu a felicidade com seu elenco pela obediência tática na primeira final do Campeonato Paulista. A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque foi motivo de orgulho do treinador, que exaltou a postura defensiva.

O técnico ainda exaltou o holandês Memphis por sua "inteligência" em campo e admitiu que conta com Rodrigo Garro para a volta, dia 27, na Neo Química Arena. O meia argentino vem sofrendo com dores no joelho esquerdo e ficou somente na reserva na casa palmeirense.

"Agora não podemos dizer (se estará em campo), mas o mais importante é que recupere e fique 100% pois necessitamos dele, um jogador muito importante", disse Ramon, que exaltou a entrega do time. "Hoje, taticamente, toda a equipe foi bem, diante de um rival que pressiona muito, em todos os setores. Jogamos muito bem defensivamente, circulamos a bola para não ter desgaste e eles não puderam entrar, só posso felicitar os jogadores", afirmou.

Apesar de 22 finalizações do Palmeiras contra apenas 3 do Corinthians, não vieram tantas oportunidades claras, o que fez o técnico ressaltar sua tática. "Partidas se ganham taticamente. Pelo que fez, a equipe mereceu, pelo esforço, pois vinha sofrendo muito. Fomos inteligentes, com o time respeitando tudo o que trabalhamos."

Autor da assistência após críticas na queda da pré-Libertadores diante do Barcelona do Equador, Memphis Depay também foi exaltado pelo comandante. "Gostei muito do Memphis, foi responsável no trabalho tático pela sua experiência, o que trabalhamos foi a inteligência tática. E ele fez isso, como na hora do gol. São coisas que servem de exemplo (o que ele se dedica) e estou muito feliz com ele."

Emiliano endossou as palavras do pai e disse que não seria correto elogiar somente um jogador neste domingo por tudo o que ocorreu. "Foi um acúmulo de coisas, em jogo muito difícil, no campo mais difícil da América do Sul, contra um time que vem ganhando títulos... A gente sabia que não ia ser fácil, e foi um duelo mais tático. Estamos contentes, fizemos um grande primeiro tempo, o segundo não gostei, mas soubemos sofrer no momento final. No primeiro pudemos rodar a bola, ter posse, não fomos profundos para criar situações, mas defendemos bem e os 11 foram responsáveis pelo apresentado taticamente. Escolher um só não seria um bom gosto. Memphis, Yuri, se sacrificaram, Angel (Romero) foi bem. Atuamos de uma forma diferente e o time soube sofrer."