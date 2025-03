Piquerez cita viradas nas últimas edições do Paulistão: 'Espírito é esse'

Piquerez, lateral do Palmeiras, exaltou as viradas conquistadas nas últimas edições do Campeonato Paulista e afirma acreditar na recuperação da equipe no jogo de volta. A declaração foi feita na beira de campo do Allianz Parque, logo após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians.

O que aconteceu

O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0. Yuri Alberto marcou o gol da vitória. O lateral palmeirense não se abateu com a derrota e disse que há muitos motivos para acreditar numa virada, visto que o Verdão alcançou isso nas últimas edições do campeonato.

Tivemos oportunidade. Parabéns para eles, jogo ruim para nós. A gente vem de três finais de Paulista virando no segundo jogo. O espirito é esse. Focar em trabalhar esses dias que temos para trabalhar para próxima final e reverter o resultado.

Piquerez ainda ressaltou a vontade do time na busca pelo título do campeonato.



Trabalhar com responsabilidade. É um grande desafio que a gente tem, mas a gente está acostumado a jogar esses tipos de jogo. Viemos de muitas finais nos últimos anos. A gente vai lá busca o título. Vamos ter mais 90 minutos no campo deles e vamos trabalhar para reverter o resultado.

O Palmeiras volta a campo no próximo dia 27, quando tentará reverter a derrota para o Corinthians na Neo Química Arena.