Palmeiras x Flamengo: onde assistir à final da Libertadores sub-20

A Copa Libertadores da América sub-20 vai conhecer neste domingo o seu campeão da temporada 2025 em uma final brasileira. Palmeiras e Flamengo disputam o título no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, a partir das 20 horas (de Brasília).

O time carioca, atual campeão, defende a conquista obtida em 2024 contra o Boca Juniors, da Argentina. A partida terá transmissão dos canais SporTV, BandSports e Canal Goat (Youtube)..

Palmeiras x Flamengo: resumo da partida

Qual a competição: final da Libertadores sub-20

final da Libertadores sub-20 Local do confronto: Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai.

Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai. Horário: 20 horas (de Brasília) deste domingo, dia 16

20 horas (de Brasília) deste domingo, dia 16 Onde assistir: SporTV, BandSports e Canal Goat (Youtube).

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega à decisão do torneio após derrotar o Belgrano-ARG por 2 a 0 na semifinal, na última quinta-feira, com gols de Larson e Luighi. Do outro lado, o Flamengo despachou o Danubio-URU, por 1 a 0.

A equipe alviverde é dona da melhor campanha geral da competição e tem 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, superou Blooming-BOL, Cerro Porteño-PAR e Independiente del Valle-EQU. Até o momento, o time tem 12 gols marcados e nenhum sofrido.

Do outro lado, o Flamengo avançou à semifinal na liderança do grupo A, com sete pontos conquistados. Foram duas vitórias, sobre Olimpia-PAR (6 a 1), Danubio-URU (3 a 1) e um empate contra O'Higgings-CHI (0 a 0).