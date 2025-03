Palmeiras x Corinthians: Vitor Roque é titular e Garro banco; veja times

Do UOL, em São Paulo

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o primeiro confronto da final do Campeonato Paulista hoje, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras, com baixa na zaga, vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Corinthians terá desfalque importante no meio de campo entre os titulares: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri; José Martínez, Raniele e André Carrillo; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

A principal baixa do Palmeiras é Gustavo Gómez. O zagueiro foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho durante um treino nesta semana.

Vitor Roque vai para mais uma decisão entre os titulares de Abel. Contratação mais cara da história do futebol, Tigrinho sofreu o pênalti que credenciou o Alviverde à vaga na decisão do Paulista.

Piquerez retorna ao time principal após se recuperar de uma lesão na coxa. O lateral não atuava desde o embate contra o Botafogo-SP, no dia 20 de fevereiro.

Garro inicia entre os reservas, e Romero será titular no ataque. O meia argentino sentiu dores durante a semana e foi para o sacrifício em partida pela pré-Libertadores, que decretou a eliminação do Timão. O atleta apresentou inchaço no joelho, devido a um problema crônico, e foi poupado dos treinos nesta semana.

