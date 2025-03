Palmeiras perde do Flamengo nos pênaltis a final da Libertadores sub-20

O Flamengo conseguiu o segundo título consecutivo da Copa Libertadores sub-20. Neste domingo, o Rubro-Negro comemorou o bicampeonato ao derrotar o Palmeiras nos pênaltis, em duelo disputado no Estádio Arsênio Erico, em Assunção, no Paraguai.

A partida foi bastante equilibrada, terminando com o placar de 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Flamengo ? que havia vencido o Boca Juniors no ano passado ? levou a melhor por 3 a 2.

Os gols do jogo saíram somente na etapa final. Aos três minutos, o Flamengo abriu o placar. Felipe Lima aproveitou a sobra de uma grande jogada de Shola e bateu entre as pernas do goleiro Aranha.

O Palmeiras contou com uma pitada de sorte para empatar aos 11 minutos. Após levantamento de Riquelme, Belé cabeceou para o gol, a bola tocou na trave, nas costas do goleiro Lucas Furtado e cruzou a linha.

Nos pênaltis, os arqueiros deram um show. Lucas Furtado (Flamengo) e Aranha (Palmeiras) defenderam duas cobranças, cada. Mas o palmeirense Larson também mandou sua cobrança na trave. Restou a Guilherme, na quinta penalidade, definir o triunfo flamenguista por 3 a 2.