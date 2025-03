Palmeiras: Dérbi vale 1ª taça para mais de 1/3 em maior 'reforma' de Abel

Durante a fase de grupos do Campeonato Paulista, Abel Ferreira chegou a dizer que se o Palmeiras não ganhasse o Estadual não teria problema nenhum.

Se eu tiver que fazer o rodizio outra vez, vou fazer, porque sei o que devo fazer. Queremos ganhar, mas se não ganhar não tem problema nenhum. O Paulista é para preparar para uma temporada que acaba em dezembro, com jogos em cima de jogos. Ninguém quer saber se descansam ou não descansam. E eu tenho de pensar não para 20 dias, mas para uma temporada inteira.

Abel Ferreira após vitória do Palmeiras por 4 a 1 contra o Guarani, no dia 2 de fevereiro

A competição era vista como uma pré-temporada pela direção e comissão técnica, mas agora na decisão a conquista vale o primeiro título para mais de um terço do elenco alviverde — que sofreu a maior reformulação da era Abel.

O que aconteceu

Palmeiras passou pela maior reformulação da era Abel e tem muitas caras novas no elenco. Onze saíram: zagueiros Vitor Reis e Michel, os meio-campistas Zé Rafael, Gabriel Menino, Fabinho e Atuesta, os atacantes Dudu Lázaro e Rony, o meia Rômulo e o lateral-esquerdo Caio Paulista.

Sete chegaram: os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, os meio-campistas Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, e os atacantes Facundo Torres e Paulinho.

Além dos garotos promovidos da base: os meio-campistas Allan (único que não pode jogar na base por ter estourado a idade) e Figueiredo, os atacantes Luighi e Thalys, e o zagueiro Benedetti.

Dez buscam o primeiro título: Allan, Bruno Fuchs, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Felipe Anderson, Giay, Mauricio, Micael, Paulinho e Vitor Roque, além dos jovens do sub-20.

Felipe Anderson, Giay e Maurício chegaram no meio do ano passado e ainda perseguem a primeira taça. Os jogadores chegaram ao clube após o Paulistão do ano passado e ainda não ganharam o primeiro título.

17 jogadores do elenco já conquistaram o título paulista pelo Palmeiras. São cinco tetracampeões (Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Raphael Veiga e Weverton em 2020, 2022, 2023 e 2024), quatro tricampeões (Marcelo Lomba, Murilo, Piquerez e Vanderlan em 2022, 2023 e 2024), três bicampeões (Fabinho, Flaco López e Naves em 2023 e 2024) e cinco campeões (Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Estêvão, Mateus e Richard Ríos em 2024).

As finais do Paulistão serão amanhã, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.