Onde vai passar Flamengo x Fluminense no Carioca 25? Como assistir à final

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta para —RJ, ES, GO, TO, AL, BA, MA, PI, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR, DF e Juiz de Fora - MG), Band (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube).

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida. O rubro-negro pode até empatar que fica com o título.

O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis.

O rubro-negro busca o bicampeonato estadual. Já o tricolor tenta voltar a levantar a taça, o que ocorreu em 2022 e 2023.

Flamengo x Fluminense -- Campeonato Carioca 2025