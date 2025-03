Newcastle bate Liverpool, conquista Copa da Liga e encerra jejum de 70 anos

O Newcastle é o campeão da Copa da Liga Inglesa pela primeira vez em sua história. Em Wembley, os Magpies derrotaram o Liverpool por 2 a 1, neste domingo (16), dando fim a uma fila de 70 anos sem um título relevante de nível nacional.

Burn e Isak marcaram os gols do Newcastle. Chiesa, nos acréscimos, descontou para o Liverpool

O que aconteceu

O Newcastle abriu o placar no último lance do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Burn ganhou no alto e cabeceou para o gol.

Foram os Magpies que controlaram as ações no primeiro tempo. A equipe no norte inglês arriscou chutes perigosos de fora da área, empilhou escanteios e foi premiada no final da primeira etapa. O Liverpool pouco criou e não chutou ao gol.

Isak teve um gol anulado logo no começo do segundo tempo, mas marcou novamente na sequência e, desta vez, valeu. Murphy ganhou no alto, ajeitou para o artilheiro sueco pegar de primeira e ampliar o placar para o Newcastle.

A primeira grande chance do Liverpool no jogo foi salva por uma grande defesa de Nick Pope, em uma pancada de Curtis Jones.

Kelleher impediu o terceiro gol do Newcastle com uma defesa espetacular em um chute à queima-roupa de Isak, dentro da pequena área, mantendo o Liverpool vivo na decisão.

Chiesa, já aos 48 do segundo tempo, descontou o placar para o Liverpool. O gol foi impugnado em campo por impedimento, mas o VAR validou o tento dos Reds.

Depois do gol, o Liverpool tentou um abafa para buscar o empate, mas o Newcastle conseguiu se fechar e segurar o placar para soltar o grito de campeão preso na garganta do torcedor há tanto tempo.

O Newcastle venceu a Copa da Liga Inglesa pela primeira vez em sua história e volta a levantar uma taça após 70 anos. A última conquista havia sido na temporada 1954/55 da FA Cup.

Já Liverpool sofre outro duro golpe, após a eliminação da Liga dos Campeões, nos pênaltis, para o PSG, na última terça-feira (11). Os Reds lideram o Campeonato Inglês com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado Arsenal, a nove rodadas do fim da liga.