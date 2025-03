Newcastle vence o Liverpool e conquista 1º título da Copa da Liga Inglesa

O Newcastle é o grande campeão da Copa da Liga Inglesa 2024/25. Neste domingo, no histórico estádio de Wembley, a equipe comandada por Eddie Howe venceu o Liverpool por 2 a 1, com os gols de Alexander Isak e Dan Burn garantindo a vitória.

Com a conquista, o Newcastle conquista o seu primeiro título da competição, após dois vices em 1975/76 e 2022/23. Já o Liverpool, ainda sendo o maior campeão do torneio, perdeu o segundo título possível nesta temporada. Na última semana, os Reds caíram nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain.

O Liverpool só volta a jogar no dia 2 de abril, no clássico contra o Everton, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, às 16h (de Brasília). No mesmo dia e pelo mesmo campeonato, o Newcastle recebe o Brentford às 15h45.

WE HAVE DONE IT!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/YZ9bMDYRCG ? Newcastle United (@NUFC) March 16, 2025

O jogo

Em um começo de jogo disputado, o Newcastle dificultou a saída de bola do Liverpool, priorizando a posse de bola. Mesmo com esse controle inicial, não aproveitaram os ataques, enquanto os Reds aguentavam essa pressão inicial.

Gradualmente, a equipe de Eddie Howe diminuiu a intensidade, deixando o Liverpool com a bola, mas com dificuldades na criação. Essa estratégia funcionou, pois o Newcastle continuou superior e mais agressivo, enquanto Arne Slot não encontrava soluções para o baixo desempenho dos jogadores.

Todo o domínio na primeira etapa foi recompensado aos 45 minutos, com o zagueiro Burn abrindo o placar para o Newcastle, após uma cobrança de escanteio.

No segundo tempo, logo com sete minutos, Isak fez o segundo. O gol cedo obrigou Slot a fazer algumas substituições e que surgiram efeito rapidamente, pois o Liverpool começou a finalizar na partida - algo que não fez na primeira etapa.

Chiesa descontou para o Liverpool aos 49 minutos, aproveitando a desatenção da defesa. O domínio dos Reds nos últimos minutos não impediu a derrota e, consequentemente, o primeiro título da Copa da Liga Inglesa do adversário.