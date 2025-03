Napoli não consegue vazar o Venezia, empata sem gols e perde chance de assumir a liderança do Italiano

Atuando fora de casa, o Napoli tentou, mas não conseguiu furar a defesa do Venezia na manhã deste domingo e empatou em 0 a 0. O jogo era válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Lukaku e companhia pressionou em grande parte do tempo, mas parou em grandes defesas do goleiro Radu, do time da casa.

Com o empate, o Napoli perdeu a chance de assumir a liderança da Serie A. Caso vencesse, a equipe passaria provisoriamente a Inter de Milão, que ainda jogará na rodada. Os napolitanos possuem 61 pontos em 29 jogos. O Venezia é o 19º colocado, com 20 pontos em 29 partidas.

Agora o Campeonato Italiano irá parar por conta da Data Fifa. O Napoli volta a campo apenas no dia 30 de março, domingo, quando receberá o Milan, às 15h45 (de Brasília). Por sua vez, o Venezia jogará um dia antes contra o Bologna, às 11h, em casa.

O jogo

O Napoli começou a partida no ataque. Com apenas quatro minutos, Raspadori acertou a trave do goleiro Radu.

Aos 18 minutos, o volante McTominay cabeceou livre após cobrança de escanteio e parou em grande defesa de Radu.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Lukaku teve uma grande chance, ganhando da defesa pelo ar e cabeceando sozinho. Novamente Radu fez uma boa intervenção com um alto grau de dificuldade.

O segundo tempo continuou com muito domínio do Napoli, mas a equipe não conseguiu terminar as posses de bola em grandes oportunidades.