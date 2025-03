Murilo reclama de não expulsão de jogador do Corinthians após 'cotovelada'

Murilo, zagueiro do Palmeiras, reclamou da arbitragem de Raphael Claus após a derrota do Alviverde em casa para o Corinthians, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, neste domingo.

Na opinião do defensor, o atacante Talles Magno deveria ter sido expulso após uma cotovelada.

O que ele disse

Foi uma cotovelada que eu levei. Tá aqui. Não sou nunca de fazer teatro, não sou nunca de fazer nada disso. Pegou. Como ele já tinha um cartão, não levou outro. Não vai mudar nada eu falar agora, mas vamos manter o foco para gente voltar com um bom resultado. Murilo, em entrevista na zona mista.

Aos 30 minutos do 2º tempo, Hugo Souza cobrou tiro de meta e Talles Magno atingiu Murilo com o braço aberto. A arbitragem marcou a falta, mas não mostrou o cartão amarelo para o jogador — ele já tinha sido advertido anteriormente e seria expulso.

Um chute e um gol. A equipe do Corinthians só acertou o gol de Weverton uma vez no jogo e conseguiu conquistar a vitória. No total foram três finalizações em 90 minutos, mas só a de Yuri Alberto teve a direção certa.

O jogo decisivo do Paulistão acontece só no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Veja outras falas de Murilo

O que faltou para a vitória? "Faltou ser um pouco mais eficaz. Pecamos na finalização e no último terço. É saber que tem mais 90 minutos, temos essa consciência, temos um trabalho grande pela frente e não se acaba hoje. Temos um pouco mais de uma semana para o próximo jogo e vamos nos preparar bem para o jogo na casa deles".

Um chute e um gol do Corinthians: "Eficácia. Eles foram eficazes na finalização deles e não fomos. Tivemos várias chances e não conseguir ir bem, fazer o gol. Agora é melhorar para a próxima partida, neutralizar esse chute dele [Yuri Alberto], e a gente conseguir ser mais eficaz para conseguir reverter".

Jogo decisivo longe do Allianz: "Nada [muda alguma coisa?]. Somos maduros. Uma equipe que participa de várias finais, carregamos isso para poder reverter. Temos nossa identidade, não fugimos nunca disso, vamos mostrar nossa força para reverter mais um jogo".