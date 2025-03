Michael vibra com título carioca do Flamengo

O Flamengo ficou no empate sem gols com o Fluminense, neste domingo, no Maracanã. Os rubro-negros confirmaram o título do Campeonato Carioca com o resultado.

O atacante Michael entrou no segundo tempo da partida e chegou a balançar a rede, mas teve o gol anulado. O jogador exaltou o grupo rubro-negro.

"É o momento de parabenizar a todos. Temos corrido um pelo outro. Saio grato por estar convivendo com este grupo maravilhoso", disse.

Michael destacou o trabalho realizado para se recuperar da lesão sofrida para ser opção na final.

"Tive ajuda fora e dentro de campo. Trabalhei muito para estar aqui hoje", declarou.

O Flamengo passa a mirar a estreia do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros estreiam no dia 29 de março, contra o Internacional, no Maracanã.