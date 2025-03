Paulistão: Megaoperação dura 13h para desmontar palco no Allianz para final

O Palmeiras terá capacidade máxima de público no Allianz Parque contra o Corinthians neste domingo (16), na partida de ida da final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Palmeiras e a WTorre montaram uma megaoperação para, em 13 horas, prepararem o palco da final após o show do Simply Red, que ocorreu no Allianz e terminou às 23h de sábado (15).

Mais de 500 profissionais estiveram envolvidos na operação, que contou com desmontagem de palco e toda a estrutura do show, retirada de quilômetros de fios para som e iluminação, além da remoção de 12 mil cadeiras de pista, no gramado.

Os preparativos foram finalizados por volta de meio-dia deste domingo. Mais de 35 mil pessoas estiveram presentes no show do Simply Red, e mais de 40 mil são aguardadas para o Derby.

O Palmeiras começou a vender os ingressos para a final na quinta-feira (13), com exclusividade para os torcedores do programa de sócio-torcedor Avanti. No sábado, abriu as vendas para o público em geral.