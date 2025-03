Mascote e Pedrita levam R$ 290 mil de bônus por 'Performance da Noite' no UFC Vegas 104

O card do UFC Vegas 104 deste sábado (15) foi extremamente agitado. E prova disso é que nove das 13 lutas disputadas no evento acabaram pela via rápida: nocaute ou finalização. Dentre os vencedores, dois brasileiros brilharam mais forte e foram devidamente recompensados por seus desempenhos. Em ação pelo card preliminar, André 'Mascote' e Priscila 'Pedrita' foram agraciados com o bônus de 'Performance da Noite' e embolsaram, cada um, 50 mil dólares (cerca de R$ 290 mil).

E assim como o desfecho de seus combates, Priscila e André reagiram de formas distintas à notícia após o evento. Enquanto Mascote soltou o riso e comemorou junto aos membros de sua equipe, Pedrita caiu em lágrimas assim que soube que havia sido uma das atletas a levar o bônus do evento (veja abaixo ou clique aqui e aqui). Além da dupla brasileira, outros dois lutadores também voltaram para a casa de bolsos cheios por conta de seus desempenhos acima da média: a americana Carli Judice e o equatoriano Carlos Vera.

Relembre as lutas de Mascote e Pedrita

Primeira brasileira a entrar em ação, Priscila protagonizou o único duelo 100% verde-amarelo do card. E, diante da compatriota Josiana Nunes, Pedrita roubou a cena com um nocaute fulminante via 'upper', ainda no primeiro round. Já Mascote deu um show do início ao fim. Contra o espanhol Daniel Barez, o striker tupiniquim brutalizou o rival na trocação e, já no terceiro assalto, liquidou a fatura com uma finalização via mata-leão, ampliando sua invencibilidade no MMA profissional.

Confira abaixo todos os resultados do UFC Vegas 104:

Roman Dolidze venceu Marvin Vettori por decisão unânime

Chidi Njokuani venceu Elizeu Capoeira por nocaute técnico no segundo round

Alexander Hernandez venceu Kurt Holobaugh por decisão unânime

Da'Mon Blackshear venceu Cody Gibson por finalização no segundo round

Brendson Ribeiro venceu Diyar Nurgozhay por finalização no segundo round

Kevin Vallejos venceu Seung Woo Choi por nocaute técnico no primeiro round

Waldo Cortes Acosta venceu Ryan Spann por nocaute técnico no segundo round

Su Young You venceu AJ Cunningham por decisão unânime

Carlos Vera venceu Josias Musasa por finalização no primeiro round

Sam Hughes venceu Stephanie Rondinha por decisão dividida

André Mascote venceu Daniel Barez por finalização no terceiro round

Priscila Pedrita venceu Josiane Nunes por nocaute no primeiro round

Carli Judice venceu Yuneisy Duben por nocaute técnico no primeiro round

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)