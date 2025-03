Marcos Rocha sente no 1° tempo de final do Paulista, é substituído e pode virar desfalque no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira pode ter mais uma dor de cabeça no Palmeiras antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o lateral direito Marcos Rocha sentiu dores na perna, no primeiro tempo da partida de ida, contra o Corinthians, no Allianz Parque, e foi substituído aos 20 minutos.

Marcos Rocha sinalizou o problema aos 19 minutos após uma corrida na lateral do campo contra Memphis Depay. Ele desacelerou o passou e pediu a substituição. Assim, o treinador do Verdão promoveu a entrada de Mayke.

Após a partida, o jogador será reavaliado pelo Departamento Médico do Palmeiras. Depois do primeiro jogo, o Verdão só volta a campo após a data Fifa, no dia 27 de março, para o jogo de volta da final, que acontece na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

Atualmente, são desfalques do Verdão os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita), o meio-campista Mauricio (cirurgia no ombro direito), além do zagueiro Gustavo Gómez (lesão no joelho direito).

Além de Mayke, Abel tem à disposição para a lateral direita o argentino Agustin Giay. Nesta temporada, Marcos Rocha começou como titular e disputou, ao todo 12 jogos, sendo oito entre os onze iniciais, e deu uma assistência.