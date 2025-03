Luiz Araújo rebate Mano após título do Flamengo: 'Não sou moleque'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Luiz Araújo, do Flamengo, rebateu o técnico Mano Menezes após a conquista do Campeonato Carioca, diante do Fluminense.

Os dois tiveram uma discussão no jogo de ida, que foi vencido pelo Fla. O empate de hoje, no Maracanã, por 0 a 0, confirmou o título estadual.

Mano tinha chamado o atacante rubro-negro de "moleque". Luiz Araújo, por sua vez, mostrou a tatuagem que fez após o título da Copa do Brasil de 2024.

"Mano Menezes me ofendeu, falou que eu era moleque, que nunca tinha ganhado nada na minha carreira. Eu sou homem, pai de duas princesas. Tenho 28 anos, não sou moleque", disse o jogador, que emendou:

"Eu mostrei, sim, o que eu ganhei já a Copa do Brasil. Se ele ganhou três ou quatro, não importa. Eu só mostrei a minha conquista. Sempre quando alguém ganha não vale, só vale a dos outros? Eu sei o quanto eu ralei para ter as conquistas. Jogar no Flamengo é diferente, espero ganhar mais títulos. Mas o Flamengo é maior do que qualquer polêmica".

Resposta do Fla. "A gente respondeu uma provocação jogando futebol, vencendo. Estou muito feliz por ter levantado mais um título com essa camisa. Espero que não seja o último. A provocação fica no primeiro jogo. O segundo jogo foi um espetáculo".

Recuperação. "É um momento muito especial na minha carreira, vindo de uma lesão muito grave na carreira. Não esperava que pudesse voltar tão bem".