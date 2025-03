Liverpool x Newcastle: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa da Liga Inglesa

Neste domingo, o Liverpool enfrenta o Newcastle, no Wembley Stadium. O jogo é válido pela final da Copa da Liga Inglesa e começa às 13h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Liverpool chega para a final com o sinal de alerta ligado. Os Reds foram surpreendidos e acabaram eliminados da Liga dos Campeões.

Já o Newcastle vê na competição a chance de título na temporada. A equipe tenta aproveitar o momento do rival neste fim de semana para sair com a conquista.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Tsimikas, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Luis Díaz e Diogo Jota



Técnico: Arne Slot

Newcastle: Dúbravka; Trippier, Schär, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Willock e Joelinton; Murphy e Isak



Técnico: Eddie Howe

Arbitragem

O jogo será apitado por John Brooks, com os assistentes Eddie Smart e Nick Greenhalgh. No comando do VAR, estará Stuart Attwell.