Jeffinho e Nathan Fernandes seguem sem treinar com elenco do Botafogo

O Botafogo segue com a preparação visando a sequência da temporada. O técnico Renato Paiva comandou o primeiro jogo-treino desde sua chegada no sábado.

O português utilizou vários jogadores do elenco no empate por 3 a 3 com o Cruzeiro. No entanto, Renato Paiva segue sem poder contar com alguns jogadores.

Os gols do Glorioso no jogo-treino deste sábado no Nilton Santos

Os atacantes Jeffinho e Nathan Fernandes não participaram do jogo-treino. Ambos se recuperam de lesão.

Nathan Fernandes chegou nesta temporada e nem sequer estreou com a camisa do Botafogo. O atacante está em processo final de recuperação, sendo esperado nesta semana para iniciar os treinos.

Já Jeffinho chegou a fazer alguns jogos no Campeonato Carioca. No entanto, o departamento médico decidiu regredir seu caso e o jogador voltou a fazer a transição física.

O objetivo do Botafogo é ter os dois jogadores aptos para serem relacionados na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 29 de março, contra o Palmeiras, em São Paulo, às 16h30 (de Brasília).