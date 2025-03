Inter conquista o Gaúcho após empate com Grêmio e evita octa do rival

Internacional e Grêmio empataram por 1 a 1 neste domingo, em jogo pela volta da final do Campeonato Gaúcho. Com o agregado de 3 a 1, o Inter faturou seu título de número 45 da competição.

Os gols do confronto foram marcados por Enner Valencia, pelo Inter, e Wanger Leonardo, pelo Grêmio. No primeiro jogo, o Inter venceu o rival fora de casa por 2 a 0, com tentos anotados por Carbonero e Alan Patrick.

Com 43 taças, o Grêmio buscava seu oitavo título seguido. O Inter tinha conquistado o estadual pela última vez em 2016. Em 2017, o Novo Hamburgo venceu antes que o Tricolor conquistasse sete vezes seguidas.

Como foi o jogo

O Inter dominou nas finalizações, mas o Grêmio ficou mais com a bola no primeiro tempo. A equipe da casa teve as melhores oportunidades de abrir o placar, sendo a melhor delas já no último lance do duelo, em gol perdido de Vitão. O Tricolor não conseguiu chutar a gol, apesar de ter somado maior posse no período inicial de jogo, com algumas poucas finalizações que não exigiram defesas do goleiro Anthoni.

Enner Valencia fez golaço e Wagner Leonardo empatou, mas o título ficou com o Inter. A equipe da casa marcou belo tento de falta, mas o empate do Grêmio veio logo depois. O Colorado somou novamente mais chutes a gol contra o rival. O Tricolor pouco ameaçou os adversários, mas pressionaram nos momentos finais da partida. Os jogadores das equipes fizeram muita confusão no final do duelo, .

Gols e destaques

Carbonero quase abriu cedo o placar. Alan Patrick fez ótimo passe para o atacante, que, cara a cara com Volpi, acabou finalizando para ótima defesa do goleiro. O lance estava em impedimento e seria revisado se o gol acontecesse.

Vitão perdeu gol incrível! Victor Gabriel cabeceou e Volpi fez ótima defesa novamente. Em seguida, no rebote, o zagueiro do Inter finalizou de cabeça por cima do travessão.

VAR verificou possível pênalti para o Inter. Durante o primeiro cabeceio do lance, feito por Victor Gabriel, a arbitragem analisou possível toque no braço do lateral-esquerdo Lucas Esteves. Marcelo de Lima Henrique, porém, encerrou o confronto após verificação do VAR.

Enner Valencia marcou gol absurdo! Após sofrer falta, o camisa 13 decidiu bater ele mesmo. De muito longe, o atacante colocou a bola no ângulo e sem nenhuma chance para Thiago Volpi defender, aos 11 minutos do segundo tempo.

Após mais de cinco minutos de revisão, gol do Grêmio! Em bola parada, Wagner Leonardo subiu de cabeça e marcou seu primeiro tento pelo Tricolor, aos 17 minutos. O VAR revisou por muito tempo um possível impedimento do zagueiro, mas o empate dos visitantes foi confirmado.

Três confusões acaloradas com expulsões marcaram o final do duelo. A primeira, em falta marcada no meio do campo. A outra, após quatro bolas dentro de campo e intriga entres os rivais. Na terceira, o árbitro do confronto expulsou Dodi, do Grêmio, e Aguirre, do Inter.

Ficha técnica

Internacional 1 x 1 Grêmio

Competição: Volta da final do Campeonato Gaúcho

Local: Beira-Rio - Porto Alegre

Data e hora: 16 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: Rodolpho Toski Marques

Gols: Enner Valencia, aos 11'/2ºT, Wagner Leonardo, aos 17'/2ºT

Amarelos: Igor Serrote, Villasanti, Vitinho, Aguirre e Lucas Esteves

Vermelho: Aguirre e Dodi

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Agustín Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Carbonero (Wesley), Vitinho (Thiago Maia) e Enner Valencia (Rafael Borré). Técnico: Roger Machado

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti (Dodi) e Edenilson (Monsalve); Amuzu (Arezo), Olivera (Cristian Pavón) e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros