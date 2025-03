Briga, arbitragem de fora e julgamento: as tretas de bastidores do GreNal

A final do Campeonato Gaúcho entre Internacional e Grêmio está quente também fora das quatro linhas, com direito a arbitragem de outros estados e até "climão" por julgamento. Em campo, os times definem o título estadual hoje, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

'Importação' de árbitros

A Federação Gaúcha (FGF) resolveu escalar árbitros de outros estados para apitar os jogos de volta das semis e as finais. A medida foi uma resposta às críticas de Internacional — após clássico pela fase de grupos — e de Grêmio — após jogo de ida das semifinais contra o Juventude.

É dolorido para mim tomar esta decisão, pois tenho confiança nos profissionais da arbitragem gaúcha. Nosso quadro tem cinco árbitros com escudo Fifa, que são frequentemente chamados para atuar em competições nacionais e internacionais. Mas há um momento que precisamos pensar de forma responsável e arrefecer esse clima que está tomando conta da competição.

Luciano Hoscman, presidente da FGF

Ramon Abatti Abel (SC) apitou o primeiro jogo da final, e Marcelo de Lima Henrique (CE) foi escalado para a partida de volta. O responsável pelo VAR na partida desta tarde será o paranaense Rodolpho Toski Marques.

A Federação também optou por divulgar os áudios do VAR em caso de lances polêmicos.

Adiamento de julgamento

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/RS) adiou o julgamento no técnico Gustavo Quinteros, do zagueiro Jemerson e dirigentes de Grêmio e Inter. O adiamento "liberou" todos os envolvidos de disputar o GreNal hoje.

O Grêmio solicitou o adiamento por causa da viagem pela Copa do Brasil, e o Inter reprovou em nota oficial. O Tricolor foi à Minas Gerais para enfrentar, e vencer nos pênaltis, o Athletic pela segunda rodada da competição nacional.

Os fatos são graves, de relevância e mereceriam ser apreciados antes do final do Campeonato Gaúcho, pois tratam de ameaça, ofensas, constrangimento, coação contra membros da arbitragem e agressão física.

Trecho de nota oficial do Internacional

O técnico do Grêmio será julgado por invasão de campo contra o Juventude. Na ocasião, o comandante acertou o rosto de Ênio. Já o zagueiro Jemerson foi expulso e terá julgamento por "ato desleal".

O presidente Alberto Guerra, o vice Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto foram denunciados por críticas à arbitragem. Do lado do Inter, o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, e o diretor esportivo do clube, Andrés D'Alessandro, serão julgados por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

Os julgamentos acontecerão na quinta-feira (20), às 17h (de Brasília), na sede da FGF.

Briga de torcida

Torcedores de Grêmio e Internacional brigaram antes do primeiro jogo da final, e seis pessoas foram presas. O confronto aconteceu na estação Niterói da Trensurb, em Canoas.

O episódio resultou em "diversos danos às estruturas da estação", informou a Trensurb em nota.

Cenas lamentáveis pic.twitter.com/zDN7Pjb9TE ? João Vassi Namatta (@prasgordas) March 8, 2025