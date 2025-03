Giro dos Estaduais: Athletico-PR empata com Maringá na primeira semi do Paranaense

Tudo igual no primeiro duelo da semifinal do Campeonato Paranaense de 2025. Maringá e Athletico-PR empataram por 1 a 1 neste domingo, no estádio Willie Davids, no interior paranaense.

Os gols do duelo saíram na etapa inicial. Aos 12 minutos, Maranhão abriu o placar para os donos da casa, de cabeça, aproveitando o cruzamento de Negueba.

O Furacão tentou se restabelecer rapidamente do susto, apesar do ritmo intenso apresentado pelo adversário. O empate veio pouco depois. Aos 24 minutos, Tobias Figueiredo completou falta cobrada por Zapelli e deixou tudo igual.

Athletico-PR e Maringá decidem o classificado para a final do Campeonato Paranaense na quarta-feira. O confronto acontece na Ligga Arena, a partir das 20 horas. Quem vencer avança à final para enfrentar Operário ou Londrina.

Resumo da rodada

Veja resultados de outros estaduais pelo Brasil neste domingo:

Campeonato Goiano - Semifinal - 2º jogo



Vila Nova (classificado) 0 x 0 Goiás

Campeonato Brasiliense - Semifinal - 1º jogo



Ceilândia 1 x 1 Capital.