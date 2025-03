Garro joga final? Corinthians foca em recuperação do meia antes de decisão

Rodrigo Garro pode pintar entre os titulares do Corinthians contra o Palmeiras hoje, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O meia treinou normalmente na tarde de ontem, após não participar dos trabalhos no campo do CT durante essa semana. A atividade finalizou a preparação do Alvinegro paulista para a decisão na casa do rival.

Garro passou os últimos dias focado em trabalhos de recuperação com os profissionais de fisioterapia do clube, e a evolução do jogador anima, apesar de ele não estar 100% fisicamente.

A preocupação do departamento médico com o argentino cresceu desde que ele apresentou inchaço no joelho esquerdo, no último domingo, antes da semifinal contra o Santos.

Por causa do problema, Garro precisou de uma infiltração — injeção local para dor — para jogar. Vale ressaltar que o joelho não é o mesmo que o atleta apresenta um problema crônico, chamado de tendinopatia patelar.

Desde então, o meio-campista foi preservado ao máximo pela comissão técnica. Houve até dúvida sobre a titularidade do jogador contra o Barcelona de Guayaquil, no confronto da última quarta-feira. No entanto, Garro atuou até o fim dos acréscimos do segundo tempo.

Ramón Díaz chegou a sinalizar que poderia poupar o atleta, em coletiva pré-final do Paulistão. O treinador comentou sobre a inflamação que o jogador teve e afirmou que todos os esforços estão sendo feitos para ele participar.

Porém, dificilmente o camisa 8 iniciará a partida no banco de reservas. A estratégia que deve ser adotada pelo comandante é a de sacar o jogador caso ele volte a sentir dores ou apresente algum desconforto.