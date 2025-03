Fonseca atinge melhor ranking da carreira antes de final e pode ser top 60

João Fonseca avançou à final do Challenger de Phoenix e já tem garantida a melhor posição de sua carreira na classificação da ATP.

O que aconteceu

João Fonseca aparecerá ao menos na 65ª colocação na próxima atualização do ranking, que ocorre toda segunda-feira. Com a vitória sobre Kei Nishikori na semifinal, o brasileiro vai somando 120 pontos na semana, sendo 90 do evento em Phoenix e 30 pela segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Como tem 750 pontos no total, ele iria a 870.

João Fonseca pode virar top 60 caso seja campeão hoje. Neste caso, ele somaria mais 85 pontos pelo triunfo na final, chegaria aos 955 e pularia para o 60º lugar, a melhor colocação de sua carreira. Até aqui, o lugar mais alto do ranking que o tenista carioca alcançou foi a 68º posição, depois de vencer o ATP 250 de Buenos Aires.

João Fonseca irá enfrentar Alexander Bublik, do Cazaquistão, na grande decisão, que acontece a partir das 18h (de Brasília) de hoje. Nº 82 do ranking da ATP, o cazaque avançou à decisão após vencer o português Nuno Borges na outra semifinal.

O Challenger de Phoenix tem premiação total de US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,4 milhão) para ser dividida entre os competidores, além de dar 175 pontos no ranking ao campeão.

A próxima parada de João Fonseca é o Masters 1000 de Miami, que tem a chave principal de simples masculina programada para começar no dia 19 de março.

Top 5 em dois anos?

Com a conquista em Buenos Aires, João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar um título da ATP. Ele conseguiu o feito com 18 anos, um a menos que Thiago Wild, que conquistou o ATP de Santiago aos 19, em 2020.

João Fonseca busca o quarto troféu na carreira, o terceiro da categoria Challenger. Além do ATP de Buenos Aires, ele já faturou os torneios de Lexington, em agosto de 2024, e Camberra, em 4 de janeiro deste ano.

Sensação do tênis, ele tem sido elogiado por grandes nomes do esporte como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ontem, foi a vez de ser exaltado por Matts Willander, ex-nº 1 do mundo. Após a vitória sobre Nishikori, o ex-tenista cravou que o brasileiro será top 5 em dois anos.

É um prazer, obrigado pelas palavras. Eu trabalho por isso, desde criança, inspirado por grandes atletas, fazendo o que preciso fazer, trabalhando com meu time, com minha família, pessoas que me ajudam todo dia para alcançar quem sabe um top 5, quem sabe um top 10, nunca sabemos, só o tempo vai dizer.

João Fonseca em resposta a Matts Willander

Derrotas 'justificáveis'

A fase de João Fonseca é tão boa que até mesmo as derrotas recentes têm jogado, de certa forma, a seu favor. Curiosamente, os algozes do tenista brasileiro nos últimos dois torneios brilharam na sequência e chegaram ao menos até a decisão.

No Rio Open, João Fonseca perdeu na estreia de Alexandre Müller. O francês foi até a decisão do torneio no Brasil e só foi derrotado pelo argentino Sebastián Baéz.

Na sequência, João foi derrotado na segunda rodada de Indian Wells por Jack Draper. O britânico atropelou todo mundo na sequência e chegou à decisão depois de despachar ninguém menos que o espanhol Carlos Alcaraz na semifinal. Ele decide o título também hoje contra o dinamarquês Holger Rune.