Flamengo x Fluminense: prováveis escalações e onde assistir à final do Carioca

Flamengo e Fluminense estarão novamente frente a frente na tarde deste domingo. Após o Rubro-Negro vencer o jogo de ida da final do Campeonato Carioca, os rivais voltam a se enfrentar para decidir o campeão estadual de 2025. Assim como no duelo da última quarta-feira, a partida será disputada no Maracanã, e a bola vai rolar a partir das 16 horas, no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O Fla-Flu desta quarta terá transmissão da Band e Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (Pay-per-view) e o canal GOAT (YouTube).

Com o triunfo por 2 a 1 no primeiro jogo, o Flamengo entra com a vantagem do empate na grande final. Para ser campeão, o Flu precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Já se o Tricolor triunfar por somente um gol, teremos um empate no placar agregado e o título será decidido em cobranças de pênaltis.

Escaldado pela última final do Carioca entre as duas equipes, em 2023, quando o Fla venceu na ida por 2 a 0 e perdeu o título na volta com uma goleada de 4 a 1, o clima no Rubro-Negro é de confronto aberto e muita concentração.

"Sei o que vivi em 2023 e não subestimo nunca o Fluminense. Temos que respeitar para sermos campeões", afirmou o técnico Filipe Luis, que na época fazia parte do elenco rubro-negro, na coletiva após o jogo de quarta-feira.

"Para mim, como treinador, não muda ter essa vantagem. Vou trabalhar para vencer o segundo jogo," completou.

À frente do time em sua primeira experiência como treinador no futebol profissional, Filipe Luis ostenta um histórico relevante. São 26 jogos no comando do Flamengo, com 19 vitórias, seis empates e somente uma derrota. Além disso, a equipe chega para a final com uma invencibilidade de 23 partidas.

Do outro lado, o técnico Mano Menezes também vê a disputa em aberto.

"Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade de brigar pela conquista do título. Temos que ter coragem, temos que arriscar," afirmou o técnico tricolor após o jogo de ida.

No histórico da competição, o Flamengo é o clube com o maior número de títulos, 38, seguido pelo Flu, com 33. Entretanto, o Tricolor leva vantagem ao se considerar as disputas diretas. As duas equipes se enfrentaram na final em 13 ocasiões, com sete vitórias do clube das Laranjeiras. O Fla é o atual campeão e o Flu conquistou seu último título em 2023.

O Flamengo é a equipe com a melhor campanha no Estadual. Foi campeão da Taça Guanabara, fase classificatória do Carioca, e passou pelo Vasco na semifinal com duas vitórias. O Tricolor avançou em terceiro lugar e eliminou o Volta Redonda com uma vitória no Maracanã e um empate na Cidade do Aço.

Desfalques de ambos os lados

Em comum entre as duas equipes é a lista com vários desfalques no jogo decisivo. No Fla, o atacante Pedro e o lateral Viña seguem em transição após cirurgias, e Bruno Henrique trata uma lesão muscular na coxa. Já os atacantes Everton Cebolinha e Michael, recuperados de lesões, não estão descartados e podem ser relacionados.

No Tricolor, Mano, que segue sem poder contar com os meias Renato Augusto e Ganso, entregues ao departamento médico, ganhou dois novos desfalques. O lateral Gabriel Fuentes sofreu uma lesão muscular no jogo de ida e será substituído por Renê. Outro ausente será o zagueiro Juan Freytes, que recebeu o cartão vermelho após se envolver em uma confusão quando estava no banco de reservas.

A boa notícia para o treinador é o retorno do meia Lima, que se recuperou das dores na panturrilha que o mantiveram fora do time nas últimas partidas.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X FLUMINENSE



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 16 de março de 2025



Horário: 16h00 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro); Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo e Plata (Juninho)



Técnico: Filipe Luis

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio e Renê; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Canobbio e Germán Cano



Técnico: Mano Menezes