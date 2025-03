Flamengo vence Palmeiras nos pênaltis e é bicampeão da Libertadores sub-20

O Flamengo venceu o Palmeiras nos pênaltis neste domingo por 3 a 2, após 1 a 1 no tempo normal, em jogo pela decisão da Copa Libertadores sub-20, e faturou o título da Glória Eterna.

Na cobrança de pênaltis, Carbone, Daniel Sales e Guilherme definiram pelo Flamengo, enquanto Gilberto e Luighi pelo Palmeiras. Com muitos desperdícios, Agner, Larson e Heittor, pelo alviverde, e Iago e Fabiano, pelo rubro-negro, perderam.

Felipe Lima marcou o primeiro gol do confronto pelo Flamengo aos 4 minutos da primeira etapa, enquanto, contra o próprio gol, Lucas Furtado empatou pelo Palmeiras, oito minutos depois.

O primeiro tempo contou com equilíbrio no confronto. Felipe Teresa foi substituído no início da partida, mas, junto a Shola, criou boas oportunidades pelo lado do Flamengo na primeira etapa, enquanto Larson e Luighi conseguiram criar chances pelo Palmeiras. Devido ao bom desempenho defensivo, o placar dos 45 minutos iniciais terminou com 0 a 0.

Os dois gols da partida foram anotados na segunda etapa. O gol marcado pelo lado carioca aconteceu num contra-ataque puxado por Shola, que caiu ao tropeçar no goleiro e Felipe aproveitou o rebote. No empate, Arthur cruzou para Belé cabecear na trave, a bola bater nas costas do paredão Lucas Furtado e balançar as redes.

Nas penalidades, as duas equipes perderam suas primeiras cobranças. O goleiro Aranha, do Palmeiras, defendeu o chute de Iago e imitou a famosa dança de Dibu Martínez pela Argentina, na decisão da Copa do Mundo.

O goleiro do Palmeiras defendeu a segunda cobrança, o pênalti foi repetido e o paredão defendeu novamente. Lucas Furtado, pelo lado do Flamengo, também foi herói na disputa, defendendo e provocando a equipe rival.

Nas últimas cobranças, Luighi manteve o Palmeiras vivo em "quase" defesa do goleiro rubro-negro, mas Guilherme converteu o último. No fim, o alviverde paulista desperdiçou três cobranças, enquanto o Flamengo perdeu duas e conseguiu levar o título pela segunda vez.