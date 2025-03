Flamengo tem Cebolinha no banco e Fluminense escala Lima; veja os times

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Fluminense se enfrentam na tarde de hoje (16), no Maracanã, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O time rubro-negro terá Cebolinha e Michael no banco, enquanto o Tricolor tem alterações na equipe titular.

O técnico Filipe Luís manteve a equipe do primeiro jogo. O ataque será formado por Luiz Araújo e Plata, enquanto Cebolinha e Michael, recuperados de lesão, ficam como opção para o decorrer da partida.

O Fluminense tem o retorno do meia Lima. Ele entra na vaga de Serna, e Arias volta a jogar no setor mais ofensivo.

A equipe das Laranjeiras vai ter Renê na lateral esquerda. Gabriel Fuentes, que vinha sendo titular, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e é desfalque. Freytes também poderia ocupar o setor, mas está suspenso.

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Plata.

Saiu a escalação do Mengão para o #FLAxFLU de daqui a pouco! Vale a Taça Zico, Nação!#VamosFlamengo! pic.twitter.com/79qFWKpAkA -- Flamengo (@Flamengo) March 16, 2025

O técnico Mano Menezes escalou o time com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio, Martinelli e Lima; Canobbio, Arias e Cano