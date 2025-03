Flamengo administra a vantagem, empata com o Fluminense e garante o bicampeonato do Carioca

O Flamengo é bicampeão do Campeonato Carioca. Defendendo o título, o time rubro-negro administrou a vantagem de 2 a 1 da ida e ficou no empate sem gols contra o Fluminense neste domingo, no Maracanã, para conquistar seu 39º troféu estadual, se isolando ainda mais como maior vencedor do Rio de Janeiro. O time da Gávea ainda teve dois gols anulados na reta final do clássico.

Foi a sexta final consecutiva do Flamengo, que ficou com o título nos anos de 2019, 2020, 2021, 2024 e agora. Os vices foram justamente para o Fluminense, que levantou a taça nos anos de 2022 e 2023. O último campeão sem ser a dupla Fla-Flu foi em 2018, quando o Botafogo levantou a taça diante do Vasco.

O Carioca também consagrou o terceiro título do técnico Felipe Luís. Após assumir no fim do ano passado para substituir Tite, mudou o astral do elenco e conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e agora o Estadual.

O duelo começou tenso, com muitas faltas nos primeiros minutos, discussões e disputas no meio de campo. Thiago Silva e Arrascaeta, com menos de cinco minutos já estavam pendurados com um cartão amarelo para cada, o que aumentou a temperatura da partida.

Com mais qualidade ofensiva, o Flamengo foi no geral melhor em campo. Plata roubou a bola de Fábio, mas demorou para finalizar e o goleiro se recuperou no lance. Depois, Luiz Araújo recebeu belo passe de Arrascaeta, mas tentou marcar por cobertura e errou o alvo.

O segundo tempo seguiu o mesmo panorama. Administrando a vantagem, o Flamengo não forçava as jogadas e via um Fluminense pouco inspirado para empatar no agregado, pecando nos contra-ataques. Mesmo assim, o time da Gávea ficou perto de marcar, porém Samuel Xavier cortou a bola antes de chegar em Arrascaeta.

Com o passar do tempo, o Fluminense não conseguia ter saída de bola e deixava o rival ditar o ritmo no campo de ataque. Na reta final, Plata chegou a marcar, mas o VAR apontou falta de Juninho em Ignácio na origem da jogada e o gol foi anulado. Depois do lance, o clássico pegou fogo. Keno recebeu na entrada da área e Rossi salvou. Nos acréscimos, o Flamengo teve outro gol anulado, desta vez de Michael, por impedimento de Juninho, o que não fez falta e o Flamengo conquistou seu 39º título carioca.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 0 FLUMINENSE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta (Varela); Gerson (Juninho), Plata e Luiz Araújo (Michel). Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio (Riquelme Felipe), Martinelli (Serna) e Lima (Hércules); Arias, Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno). Técnico: Mano Menezes.

CARTÕES AMARELOS - Arrascaeta e Luiz Araújo (Flamengo); Thiago Silva, Riquelme Felipe, Ignácio, Canobbio, Lima e Otávio (Fluminense).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 4.315.309,00.

PÚBLICO - 69.393 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).