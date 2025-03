Filipe Luís ganha 3º título em 5 meses de Fla e tem mais troféu que derrota

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma ascensão de carreira meteórica. Com apenas cinco meses como técnico profissional, Filipe Luís já conquistou três títulos e possui a incrível marca de ter mais troféus que derrotas no comando do Flamengo. Hoje, ele se sagrou campeão Carioca após o empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã.

Trajetória vitoriosa

Filipe Luís assumiu o time principal em outubro de 2024. Anteriormente, passou pelas categorias sub-17 e sub-20 do Rubro-Negro, onde foi campeão da Copa Rio sub-17 e da Copa Intercontinental sub-20, equivalente ao "Mundial" da categoria.

De lá para cá, o ex-lateral levantou o caneco da Copa do Brasil e da Supercopa Rei do Brasil. Além disso, já havia conquistado a Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual do 2025 e que tem um valor simbólico.

Filipe Luís já está há 24 jogos invicto e soma apenas uma derrota, justamente para o Fluminense, no Brasileiro de 2024. A sequência começou no ano passado e agora ele está na cola para tentar superar o recorde de seu antigo treinador Jorge Jesus, que pelo Flamengo ficou 29 partidas sem perder em 2019.

Obcecado por treinamento

Filipe Luís é um obcecado por treinamentos e repetições. As atividades do agora técnico costumam ser "puxadas", algo que ele não nega. O ex-lateral costuma dizer que podem existir treinadores que treinem tanto quanto ele, mas não de maneira superior.

O comandante gosta de passar um espírito de competitividade e determinação mesmo de maneira subliminar. Ele, por exemplo, costuma "puxar a fila" na corrida em volta do campo no Ninho do Urubu. Também não deixa que os jogadores completem uma tentativa de "caneta" ou "lençol" na brincadeira. De vez em quando, testa os goleiros com chutes a gol.

Outra obsessão é por assistir jogos. Em seu "tempo livre", costuma acompanhar as mais variadas ligas. Nas partidas brasileiras, sempre faz anotações sobre adversários.

Será que bate o recorde de títulos no Fla?

Com três títulos em pouco tempo no comando, Filipe Luís se candidata a ser o treinador mais vencedor da história do Flamengo. Até o momento, este recorde pertence a Carlinhos, que conquistou seis canecos com o Rubro-Negro (Brasileiro de 87 e 92, Mercosul de 99 e Cariocas de 91, 99 e 2000).

Jorge Jesus e Flávio Costa vêm logo atrás, com cinco. Costa foi pentacampeão estadual entre as décadas de 30 e 60.

Com quatro estão Cláudio Coutinho e Paulo César Carpegiani. Coutinho foi campeão brasileiro de 80 e tri carioca. Já Carpegiani foi campeão mundial, da Libertadores, brasileiro e carioca.

Filipe Luís ainda possui, pelo menos, mais quatro torneios em 2025: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial.