Filipe Luís lembra gol do Pet ao celebrar título do Carioca pelo Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Declarado torcedor do Flamengo, Filipe Luís celebrou o título do Campeonato Carioca lembrando o gol de Petkovic, que deu a taça ao time rubro-negro em 2001, em final em cima do Vasco.

O Rubro-Negro ficou no 0 a 0 com o Fluminense, na tarde de hoje (16), no Maracanã, e assegurou o 39º Estadual de sua história — a equipe da Gávea tinha vencido o primeiro encontro por 2 a 1.

O comandante também citou o fato de a taça desta temporada ser em homenagem a Zico, maior ídolo do Rubro-Negro e responsável por entregar o troféu ao capitão.

Para mim, poder conquistar o Carioca com a camisa do Flamengo... Eu vi o tri com o gol do Pet. Estava na sala e comemorei muito. Damos muito valor, a gente não escolhe adversário. É um dos elencos mais qualificados do Brasil. Não tiveram o Ganso, por exemplo. Eles conquistaram títulos recentemente e sempre estão em disputa. Estar na final é mérito. Foi muito mais especial por ter a homenagem ao Zico e ele entregar o troféu Filipe Luís

O que mais ele falou?

Terceiro título no profissional do Fla. "Estou extremamente feliz. É muito trabalho. Foram citadas conquistas que tivemos, o Flamengo te proporciona isso: disputar. Não garante ganhar, mas garante disputar pelo elenco qualificado. Estou orgulhoso do trabalho dos meus jogadores, do esforço nessa trajetória. Sou um cara muito ambicioso, quero mais".

Reclamações dos rivais sobre arbitragem. "O Carioca é um campeonato tradicional, histórico, que tem o charme, a mística. O Flamengo entra para vencer qualquer torneio que dispute. Acho difícil isso acontecer. Conseguimos dar minutos a todos e usar o Carioca como pré-temporada. Complicado foram oito clássicos em 12 jogos. É um desgaste emocional. Sempre há uma desculpa que não dá valor às grandes atuações. Isso me deixa triste. Esse peso emocional, os jogadores sentem. Fazem esforço para jogar e conquistar. Os times também fazem. Outras equipes não revezaram e parece que entregaram e tiram o nosso mérito. Isso incomoda. Temos que comemorar. Esse grupo tem muita fome, isso se vê em campo e me deixa extremamente feliz."

Renovação de Pulgar. "Vocês viram o que o Erick jogou hoje? Nada me deixa mais feliz do que ver meus volantes jogando nesse nível. Erick e Nico colocaram o jogo no bolso. O Erick, tranquilamente, poderia estar no Barcelona. São muitos detalhes, ele corre muito, previne muitas ações. São muitos detalhes que fazem ele ser de classe mundial. É muito difícil achar um jogador desse nível. Agradeço ao clube, que fez um esforço, e também pela blindagem que dão ao elenco. Isso faz com que esses nomes queiram ficar. Se ele não tiver esse reconhecimento das pessoas, ele vai ter do treinador".

Retorno de Michael. "O Michael foi uma surpresa grata. Me guio pelo treino. Ele entrou e acabou. Pensei até em começar com ele, mas disseram que, no máximo, eram 30 minutos. Ele entrou e foi um espetáculo."