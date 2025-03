Figueiredo tem lesão confirmada pelo Palmeiras e fica de fora da final da Libertadores sub-20

O Palmeiras não pôde contar com o meio-campista Figueiredo na final da Libertadores sub-20. O jovem de 18 anos sofreu um entorse no joelho direito contra o Belgrano, na última quinta-feira, pela semifinal do torneio continental.

Figueiredo será submetido a exames complementares assim que retornar ao Brasil. A delegação palmeirense deve deixar o Paraguai, país-sede da competição, após a decisão.

Não é a primeira vez que o jovem sofre uma contusão. Em outubro de 2023, o meia rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e voltou a campo apenas em agosto do ano passado.

Faltam 90 minutos decisivos e nós vamos LUTAR SEM PARAR em busca da virada! pic.twitter.com/eU0F4XeYQZ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 16, 2025

Antes de ser relacionado pelo Palmeiras para a disputa da Libertadores sub-20, Figueiredo estava treinando com o elenco profissional do clube. A joia da base alviverde estreou no clássico contra o Corinthians, no dia 6 de fevereiro, quando jogou durante cerca de 11 minutos.

Figueiredo foi titular em três dos quatro jogos do Verdão antes da final do torneio de base. Ele marcou um gol na goleada de 6 a 0 sobre o Blooming, da Bolívia, pela primeira rodada.