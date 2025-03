F1: Norris cita 'carro espetacular' e vê McLaren mais forte no ano

Vencedor da primeira prova da temporada de Fórmula 1 — o GP da Austrália, Lando Norris acredita que a McLaren aprendeu com os erros de 2024 e está confiante.

O que aconteceu

O piloto britânico disse que o carro está 'espetacular'. Norris liderou dois dos três treinos livres e também conseguiu a pole position. Durante a corrida, ele só perdeu a ponta por algumas voltas.

Para Lando Norris, a McLaren cometeu errou em 2024 em corridas parecidas com o GP da Austrália. Ele citou os GPs do Canadá e da Inglaterra como momentos em que a equipe não se comunicou bem.

Norris celebrou que seus erros em Melbourne não custaram tanto. O britânico chegou a sair da pista e perder a liderança para Verstappen, mas conseguiu recuperar o primeiro lugar após as trocas de pneus. Oscar Piastri, companheiro de McLaren, cometeu um erro mais grave e terminou em nono, após largar em segundo.

A gente errou muito na comunicação ano passado. Perdemos em Silverstone e no Canadá, corridas como essas. Acho que aprendemos com os erros. Foi bom lidar com o Oscar e com o Max atrás de mim. Não consegui relaxar. Foi difícil não errar, mas os erros não custaram tanto. Foi uma corrida dura. Tenho que agradecer à McLaren por esse carro espetacular.