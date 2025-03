Norris supera chuva e vence GP da Austrália; Bortoleto bate no fim

Lando Norris, da McLaren, dominou de ponta a ponta e superou a chuva para garantir a vitória no GP da Austrália, neste domingo (16).

O que aconteceu

Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo colocado em uma prova em que apenas 14 carros chegaram ao fim. George Russell, da Mercedes, completou o pódio na primeira corrida da temporada.

Na primeira prova na F1, Gabriel Bortoleto abandonou na 47ª volta (de 57). O brasileiro rodou e bateu no muro em um momento de muita chuva.

Em sua estreia pela Ferrari, Lewis Hamilton foi o décimo colocado. O heptacampeão mundial largou na oitava posição.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (23), com o GP da China, o segundo do ano. A próxima corrida, no Circuito Internacional de Xangai, começa às 4h (de Brasília).

Como foi a corrida

A volta de aquecimento já teve um acidente. Com a pista bem molhada, Isack Hadjar, da Racing Bulls, rodou na segunda curva e bateu na barreira de pneus. A largada foi adiada em 11 minutos por conta da situação. O piloto franco-argelino deixou a pista chorando e foi consolado por Anthony Hamilton - pai de Lewis.

Max Verstappen e Charles Leclerc foram bem na largada. O holandês da Red Bull pressionou as McLaren da primeira fila e conseguiu tomar a segunda posição de Oscar Piastri. Um pouco atrás, o piloto da Ferrari deixou Albon (Williams) e Tsunoda (Racing Bulls) para trás e pulou para o quinto lugar.

Gabriel Bortoleto perdeu duas posições na primeira volta. O piloto brasileiro foi ultrapassado por Antonelli e Hulkenberg, e ficou em 14º.

A primeira volta teve mais um acidente envolvendo um estreante. Jack Doohan perdeu o controle de sua Alpine sozinho e bateu, deixando o carro no meio da pista. O safety car entrou na segunda volta.

O terceiro acidente aconteceu com o safety car na pista, desta vez com um veterano. Carlos Sainz, da Williams, saiu do traçado e acertou o guard-rail. O carro de segurança só deixou a pista na oitava volta.

Na volta 17, Piastri retomou o segundo lugar de Verstappen. O piloto da Red Bull errou em uma curva e saiu da pista tempo suficiente para ser ultrapassado pelo australiano.

A partir da ultrapassagem, as McLaren abriram vantagem na ponta. Na 21ª volta, a distância entre Piastri (2º) e Verstappen (3º) já era de seis segundos.

O safety car voltou à pista na volta 34, quando Fernando Alonso perdeu o controle do carro. O piloto espanhol bateu no muro e ficou com sua Aston Martin na pista. As equipes aproveitaram para chamar os pilotos aos boxes.

Foram oito voltas até a liberação da pista. O reinício do GP da Austrália se deu na volta 41, com toda a vantagem construída pelos carros da McLaren perdida.

Gabriel Bortoleto foi penalizado em cinco segundos. O brasileiro sofreu a punição por conta de um problema na saída dos boxes, quando quase bateu em Liam Lawson, da Red Bull.

A chuva caiu forte nas voltas finais e mudou todo o cenário. Na mesma curva, Norris e Piastri perderam o controle do carro. Pior para o australiano, que parou na grama e só conseguiu voltar nas últimas posições.

Bortoleto e Liam Lawson abandonaram na mesma volta. Ambos viram seus carros pararem no muro após perderem o controle por conta da pista molhada. O carro de segurança voltou para a pista na volta 47 - e a bandeira verde só foi mostrada na 51ª volta.

Lando Norris segurou bem a posição na reta final da corrida. O piloto da McLaren foi ameaçado até o fim por Max Verstappen, mas se manteve na liderança.

Veja a classificação do GP da Austrália: