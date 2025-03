Ex-17 do mundo e pedra no sapato de Zverev: quem é o adversário de Fonseca

Após vencer Kei Nishikori na semifinal, João Fonseca faz hoje a decisão do Challengers de Phoenix contra Alexander Bublik, do Cazaquistão, atual nº 82 do ranking da ATP.

O que aconteceu

Alexander Bublik tem 27 anos, é destro e já chegou ao posto de nº 17 do mundo de simples, em maio de 2023. Ele também tem carreira de destaque nas duplas, tendo alcançado o 47º lugar do ranking em 2021.

O cazaque soma quatro títulos de simples na carreira, entre eles um ATP 500, o Halle Open de 2023. No campeonato, ele despachou o alemão Alexander Zverev, atual nº 2, na semifinal, e superou o russo Andrey Rublev, ex-nº 5, na decisão.

Bublik é pedra no sapato de Zverev. Os tenistas já se enfrentaram quatro vezes, com o cazaque vencendo três delas, todas por 2 sets a 0. Além da vitória em Halle, Bublik ainda foi campeão do ATP 250 de Montpellier em 2022 batendo Zverev na final.

Ele nasceu na Rússia, na cidade de Gatchina, e começou a jogar tênis aos 2 anos de idade com o pai. Iniciou sua carreira profissional em 2016 depois de alterar a sua nacionalidade esportiva para o Cazaquistão. Atualmente, vive em Mônaco.

João Fonseca e Alexander Bublik se enfrentam hoje, a partir das 18h (de Brasília). O tenista cazaque avançou à final após bater o português Nuno Borges na outra semi, por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4). O brasileiro também venceu Kei Nishikori por 2 a 0, duplo 6-3.

Prestes a figurar entre os 65 melhores tenistas do mundo, João Fonseca busca o quarto troféu na carreira. Ele já tem dois títulos de Challengers (Lexington e Camberra) e um de ATP, conquistado em fevereiro em Buenos Aires. Na ocasião, ele se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar um título da associação.