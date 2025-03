Emiliano revela sobrecarga na coxa de Martínez e demonstra preocupação com desgastes no Corinthians

Na noite deste domingo, o Corinthians largou na frente na final do Campeonato Paulista. O Timão bateu o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, graças a um gol de Yuri Alberto. No entanto, outro fato chamou a atenção da torcida: José Martínez foi substituído no intervalo e fez gelo na coxa direita no banco de reservas.

Após o confronto, o auxiliar técnico do Timão, Emiliano Díaz, foi direto sobre a situação do volante e afirmou que ele sentiu uma sobrecarga na coxa. O jogador deve ser avaliado para saber se terá condições de se apresentar à seleção da Venezuela para os compromissos da data Fifa.

Além de Martínez, o Corinthians também tem outros convocados para a data Fifa de março: Memphis Depay (Holanda), Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai) e Carrillo (Peru). O futebol de seleções tem início nesta segunda-feira e se encerra no dia 25, apenas dois dias antes do jogo da final.

Emiliano Díaz, dessa forma, comentou sobre a preocupação com os desgastes dos jogadores que estarão servindo suas respectivas seleções. O Timão já não pôde contar com Garro no clássico deste domingo, uma vez que o meia está com um desconforto no joelho. Yuri Alberto também revelou que atuou com dores no ombro, enquanto Hugo Souza já chegou a comentar que também não está 100%.

"Preocupar, preocupa. Vamos falar a verdade. Ainda não se sabe que dia vamos jogar, mas preocupa pelas viagens. Mas temos a responsabilidade e, da nossa parte, sabemos o que temos que fazer. É trabalhar, arrumar o time e enfrentar com tudo o que temos de melhor. É complicado. Estamos jogando faz três meses nas quartas e nos domingos. É complicado. Mas temos um elenco em que qualquer um pode jogar, então nesse sentido estamos tranquilos", disse Emiliano em coletiva.

O auxiliar da equipe alvinegra também demonstrou preocupação com o calendário do futebol brasileiro, mas ressaltou que a única solução é "dar a cara a tapa".

"Preocupar preocupa sempre, é desumano. O que se joga no Brasil, com essas viagens tão longe, é normal que aconteça que os jogadores não possam jogar 100%. Mas nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer é arrumar a tropa e botar a cara, porque aqui não há desculpas. Preocupa. É normal que joguem com sobrecarga, é normal que machuquem. Preocupa não só a nós, mas a todos os treinadores brasileiros. Mas não podemos fazer nada, só podemos jogar. É uma loucura", comentou.

Por fim, o técnico do Corinthians, Ramón Díaz, destacou qual precisa ser o comportamento do time no confronto decisivo, seja com desfalques ou não. O treinador deixou claro que o elenco terá que seguir trabalhando para, quem sabe, erguer o troféu do Estadual.

"Acredito que o primeiro que a torcida e os jogadores têm que fazer é desfrutar do momento. Ganhamos como visitantes. Sabemos que nós tivemos quase 30 partidas como mandantes em que seguimos ganhando. Então vai ser muito difícil para eles e para nós também. Temos muita confiança, acreditamos muito no grupo. Sabemos que temos que manter a tranquilidade, seguir treinando, seguir trabalhando, porque vai ser uma partida parecida com essa. As duas equipes vão ser intensas e jogar para ganhar. Peço que desfrutem hoje, e vamos preparar a equipe da melhor maneira, como fizemos hoje", disse o argentino.

Com a vantagem no agregado, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista voltou à decisão do Estadual depois de cinco anos e, agora, busca encerrar um jejum incômodo: a equipe não conquista um título desde 2019, quando ergueu o Paulista. Além disso, o Timão também pode impedir o tetracampeonato inédito do rival.