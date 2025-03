Emiliano cita sintético para poupar Garro: 'Não arriscar pelo joelho'

Ramón e Emiliano Diaz falaram após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, pela ida da decisão do Campeonato Paulista. O auxiliar afirmou que a ausência de Rodrigo Garro foi para não "arriscar" com as dores no joelho.

O que aconteceu

Emiliano Diaz disse que ele e Ramón preferiram poupar Garro pelo problema recente no joelho. O auxiliar ainda citou o campo do Palmeiras, que é feito de grama sintética.

Sobre Rodrigo (Garro), pelo campo, por muitas situações também, tínhamos trabalhado nos dois sentidos (com e sem o meia) e tivemos o cuidado de não arriscar no jogo por causa da questão do joelho dele.

Emiliano Diaz, após Palmeiras 0 x 1 Corinthians.

Garro não entrou no confronto contra o Palmeiras deste domingo. O Corinthians jogou com Memphis e Carrillo atuando na função do camisa 8, além de Romero como titular.

O meio-campista foi diagnosticado com tendinopatia patelar, e tem trabalhado recuperação. Apesar disso, tem sido titular em quase todos os confrontos recentes do Corinthians desde seu retorno após a mesma lesão, com dores sentidas desde o ano passado.