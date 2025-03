Em corrida com muitos incidentes, Lando Norris vence o GP da Austrália de Fórmula 1; Bortoleto abandona

O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o grande vencedor do GP da Austrália de Fórmula 1 na madrugada deste domingo, no circuito de Albert Park, em Melbourne. A corrida foi marcada por muitos incidentes e seis abandonos, causados pela forte chuva que antecedeu a prova e deixou a pista australiana escorregadia.

Race 1 ? Here's the finishing order from a wild season opener, kicking off with the top ten ?#F1 #AusGP pic.twitter.com/vXKDv29as6 ? Formula 1 (@F1) March 16, 2025

A segunda colocação ficou com o holandês e atual tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull. Fechando o pódio, George Russell, da Mercedes, ficou no terceiro lugar.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, estreante na Fórmula 1 pela Kick Sauber, teve uma boa largada, mas abandonou a corrida quando rodou o carro e se chocou contra o muro na volta 45.

A próxima corrida da Fórmula 1 é o GP da China, que ocorre no Circuito Internacional de Shangai entre os dias 21 e 23 de março.

Como foi a corrida

A pista molhada no circuito de Albert Park mudou toda a configuração dos pilotos para a largada. Um indício de que a corrida teria muitos incidentes aconteceu ainda na volta de apresentação, quando o novato francês Isack Hadjar, da RB, rodou e bateu no muro ainda na curva 2. O jovem piloto deixou o carro bastante abalado e foi consolado pelo pai de Lewis Hamilton no paddock.

Após uma largada limpa, Jack Doohan, da Alpine, também bateu e ficou de fora. Como consequência, o Safety Car foi ativado. Já sob bandeira amarela, foi a vez do espanhol Carlos Sainz, da Williams, rodar na última curva e bater no muro, sendo mais um a ter que abandonar a prova.

Na primeira volta, Verstappen assumiu a segunda colocação, antes do australiano Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu se manter na pista, mas foi ultrapassado por Kimi Antonelli, da Mercedes, além de Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe.

Com dois carros para serem removidos ao mesmo tempo, o Safety Car foi para os boxes apenas na volta 7. Alguns pilotos aproveitaram a oportunidade e renovaram seus pneus intermediários.

Durante a volta 17, Kimi Antonelli rodou, mas estava em uma área sem muros, conseguindo se recuperar e voltar à corrida. Ainda na volta 17, Verstappen errou o tempo de fazer uma curva e foi ultrapassado por Oscar Piastri, que retomou a segunda posição.

Com 32 voltas completadas, foi a vez do experiente Fernando Alonso rodar, bater e abandonar a corrida. O incidente fez com que alguns pilotos fossem aos boxes e trocassem os pneus intermediários (chuva leve) para os slicks (macios).

Correndo em casa, Oscar Piastri também perdeu tração logo em seguida e foi parar na grama, mas o australiano conseguiu voltar à pista.

Na volta 45, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi vítima da pista molhada e também rodou. O neozelandês Liam Lawson, da Red Bull, bateu uma volta depois. Ambos abandonaram a corrida.

Por fim, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, erraram o tempo de parada nos boxes e perderam algumas posições no grid. Na última volta, Piastri ultrapassou Hamilton.

O destaque da corrida foi o novato italiano Kimi Antonelli, que largou na 16ª posição e terminou a prova na quarta colocação. O jovem havia sido penalizado e pensou que tivesse concluído em quinto, mas a organização da Fórmula 1 reviu a punição, que logo foi retirada.

Veja como ficou o grid após a corrida do GP da Austrália: