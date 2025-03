Em 2025, Luciano faz melhor início de ano pelo São Paulo em participações em gols

Camisa 10 e um dos principais artilheiros do São Paulo, Luciano começou bem o ano de 2025. O meia-atacante soma, até o momento, bons números, sendo os melhores entre todos os demais inícios de anos pelo Tricolor.

O jogador de 31 anos marcou três gols e deu uma assistência em dez jogos disputados. Ele nunca participou tanto de gols em um início de ano pelo clube como em 2025.

Luciano chegou ao São Paulo em 2020, mas no meio do ano. Com isso, o início do ano de 2021 foi o primeiro do meia-atacante pelo Tricolor. Considerando o mesmo número de jogos da atual temporada, ele marcou apenas dois gols.

Nos dois anos seguintes, Luciano anotou dois gols e uma assistência em seus primeiros dez jogos. Já na última temporada, o camisa 10 contribuiu com apenas um tento marcado.

Em 2025, Luciano balançou as redes na vitória contra o Guarani, por 1 a 0, e duas vezes no empate com o Velo Clube, por 3 a 3. Ambos os jogos foram válidos pelo Campeonato Paulista, competição na qual o São Paulo caiu na semifinal para o Palmeiras.

Luciano tem tudo para ampliar os bons números pelo São Paulo no próximo dia 30. No Morumbis, o time de Luis Zubeldía recebe o Sport pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).