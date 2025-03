E o octa? Inter pode barrar sequência inédita do Grêmio pela terceira vez

Do UOL, em São Paulo

Internacional e Grêmio decidem hoje, às 16h, o título do Campeonato Gaúcho, e o Colorado tenta impedir, pela terceira vez, que o rival consiga o octacampeonato estadual. O Inter foi o único a alcançar a sequência recorde.

O que aconteceu

O Grêmio é o atual heptacampeão gaúcho e precisa de mais uma taça para igualar a maior sequência da história do Estadual. O Tricolor levou o título do Gaúcho entre 2018 e 2024.

É a terceira vez que o Tricolor se encontra neste cenário, e o Inter atrapalhou nas últimas duas oportunidades. O primeiro hepta do Grêmio aconteceu entre 1962 e 1968 - com o Inter campeão em 69 - enquanto a segunda aconteceu entre 1985 e 1993 - com o Colorado vencedor em 94.

A primeira "barrada" no Grêmio resultou no primeiro - e único - octacampeonato do Inter. O Colorado foi o campeão estadual de 1969 a 1976.

Além disso, o time de Roger Machado pode encerrar o jejum no Gauchão após nove anos. O último título dos colorados veio em 2016.

O Inter levanta a taça até com uma derrota por um gol de diferença. Isso porque o Colorado bateu o Grêmio por 2 a 0 na partida de ida.

Já o Tricolor precisa de um triunfo no Beira-Rio por três gols de diferença. Em caso de vitória gremista pelo saldo de dois gols, a disputa irá para as penalidades.