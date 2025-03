Deivid Washington exalta elenco e celebra primeiro gol em retorno ao Santos

Neste domingo, o Santos goleou o Coritiba por 4 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba, em amistoso. Autor do quarto gol, Deivid Washington balançou as redes pela primeira vez desde que retornou ao time da Vila Belmiro.

O atacante de 19 anos celebrou o primeiro tento e falou sobre a concorrência com Tiquinho Soares, dono de outros dois gols da goleada, no ataque do Peixe.

O primeiro desde que voltou pra casa. DVD! ? pic.twitter.com/41vjiwrN7D ? Santos FC (@SantosFC) March 16, 2025

"Sim, é uma concorrência muito boa. Um excelente elenco que temos. Estou muito feliz pelo gol, depois da minha volta. Agradecer a Deus por tudo" afirmou Deivid Washington, ao Canal Goat, após o jogo.

O amistoso deu ritmo de jogo ao Santos, que não entrava em campo desde o último domingo. O Peixe volta a campo no dia 30, contra o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).