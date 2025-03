Decisivo contra o Palmeiras, Yuri Alberto valoriza vitória do Corinthians e revela dores no ombro

O Corinthians saiu na frente na final do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida da decisão, disputado neste domingo no Allianz Parque. Com o resultado, o Alvinegro terá a vantagem do empate no duelo de volta, que acontece na Neo Química Arena.

Após o primeiro Derby da decisão, Yuri Alberto revelou que precisou atuar com dores no ombro e valorizou a grande vitória do Corinthians. O camisa 9, porém, deixou claro que não há nada resolvido.

"A gente sabe da importância da vitória aqui, ainda mais fora de casa. A gente sabe da dificuldade que seria, ainda mais por conta do gramado, é muito difícil jogar aqui. Também estou com um problema no ombro, não sei como consegui jogar hoje. Vocês podem ver que perdi todos os duelos, não estou conseguindo segurar nenhuma bola, mas na única bola que eu recebi ali eu pude matar, então só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar marcando mais uma vez em um jogo decisivo como esse, em um Derby. Acho que isso não dá tranquilidade, temos que continuar trabalhando. Sabemos que 1 a 0 é um resultado muito difícil, difícil de segurar, como foi hoje, ainda mais no final do jogo, eles deram um calor na gente e quase tomamos o empate, mas saímos vitoriosos. Vamos trabalhar bastante esses dias. Não sei se o jogo vai ser quinta ou se vai passar para o final de semana, mas vamos trabalhar bastante em cima disso, a cada detalhe, a cada erro, para acertar tudo. Sabemos que em casa somos muito fortes", declarou em entrevista à TNT Sports.

Yuri Alberto foi titular no clássico mesmo com dores no ombro, assim como Rodrigo Garro, que apesar de não ter entrado em campo por um desconforto no joelho, ficou à disposição no banco de reservas. O centroavante alvinegro destacou que o esforço dos jogadores demonstra o quanto o elenco quer brigar por títulos neste ano.

"Muito. Queremos muito. Acho que todo o grupo sabe qual é o nosso principal objetivo, então estamos sempre atrás disso. Se você perguntar para o Garro se ele queria jogar, certeza que ele queria estar em campo também hoje, mas infelizmente não conseguiu. Eu também... Sobre a estratégia, a gente sabia que seria como foi na Libertadores. Um jogo fora de casa, que tomamos um 3 a 0, e em casa a gente sabe que somos muito fortes. Fizemos o 2 a 0, mas acho que serviu de um aprendizado muito grande sobre como temos que nos portar fora de casa, ainda mais em um clássico como esse. A gente sabia que não poderia tomar nenhum gol, e sabíamos que teríamos que marcar nas chances que tivemos, e foi assim", afirmou.

Por fim, Yuri também falou sobre a rápida virada de chave do grupo. O Corinthians deu adeus à Libertadores de forma precoce na última quarta-feira, mas pareceu não sentir a eliminação e venceu o rival para sair com a vantagem na decisão do Paulista.

"É dolorido sair de uma competição tão grandiosa como a Libertadores, mas asabíamos que demos o nosso máximo na quarta-feira, tentamos de todos os jeitos. Infelizmente não deu por causa de um vacilo de 15, 30 minutos no primeiro, mas a gente virou a chave muito rápido para estar aqui concentrados e firmes, e saímos vitoriosos".

O Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta acontece no próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista voltou à decisão do Estadual depois de cinco anos e, agora, busca encerrar um jejum incômodo: a equipe não conquista um título desde 2019, quando ergueu o Paulista. Além disso, o Timão também pode impedir o tetracampeonato inédito do rival.