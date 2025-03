Decisiva, Robinha revela que pediu para bater pênalti que deu título ao São Paulo

O São Paulo conquistou no último sábado o título da Supercopa do Brasil feminina. A equipe são-paulina foi campeã em cima do Corinthians, com vitória nos pênaltis, por 4 a 3, no Morumbis, após empate no tempo normal.

Dona do pênalti que deu o título ao São Paulo, a meio-campista Robinha celebrou o título. A atleta revelou que pediu para cobrar a última penalidade da decisão e que estava confiante no momento.

"É a realização de um sonho, nós lutamos muito para estar aqui e treinamos bastante. Quando eu pedi para bater o último pênalti, eu estava muito confiante e sabia que ia fazer e que a gente ia sair daqui campeão", disse Robinha.

A meia ainda destacou a importância do clássico ter sido disputado no Morumbis. Robinha afirmou que, agora, a torcida pode comparecer em mais jogos do feminino.

"Estar jogando aqui no Morumbis já é um avanço para o futebol feminino, com essa torcida maravilhosa. Sempre pedimos mais apoio, porque temos como exemplo o Corinthians, que a torcida abraça. Quando a gente ganha títulos, trazemos a torcida para a gente. Esperamos que os próximos jogos sejam no MorumBIS e que a torcida nos acompanhe e nos dê força", destacou.

"Vou dedicar esse título à minha família, amo vocês e sei que vocês estão assistindo, aos torcedores e às minhas companheiras, sem elas nada seria possível. É campeão!", completou.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pagou ao São Paulo pelo título R$ 700 mil. Já o Corinthians recebeu R$ 500 mil. A premiação foi a maior da história da competição, sendo inclusive 20% maior em relação à última edição, conquistada pelo Timão.

O São Paulo conquistou o título da Supercopa feminina pela primeira vez e quebrou a hegemonia do Corinthians, tricampeão da competição. Agora, o time comandado por Thiago Viana vai em busca dos outros quatro torneios que disputa neste ano: Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.