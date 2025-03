Corinthians: Ramón e Memphis responderam na hora mais improvável, diz Milly

Cobrados após a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores, Memphis e Ramón Díaz conseguiram responder em um momento decisivo e inesperado, disse Milly Lacombe, no Fim de Papo, neste domingo (16).

Para a colunista, os dois foram destaques do Corinthians na vitória sobre o Palmeiras no jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

O Memphis se elevou à altura do jogo, ao que o jogo pedia dele. Ocupou o meio-campo, foi uma liderança técnica e deu um passe espetacular para o Memphis.

[Ramón] respondeu na mais improvável das horas, jogando contra um dos times mais fortes em casa, que é o Palmeiras, e sem o Garro. Quando o Garro foi anunciado no banco, o corintiano deve ter imaginado que seria complicado. Mas o Corinthians mostrou hoje algo que não mostrava há algum tempo: garra, disposição.

Milly Lacombe

Filipe Luís é técnico genial, mas ainda não se compara a Abel, analisa RMP

O bom desempenho de Filipe Luís no comando do Flamengo não faz dele o melhor treinador do Brasil, mas o mais promissor, disse Renato Maurício Prado.

Filipe é um gênio, um dos caras mais estudiosos que eu conheço. [...] Ele está fazendo um trabalho brilhante, mas não tem como comparar com o Abel Ferreira - e outros treinadores, como o Roger [Machado]. Calma! Ele tem que passar uma temporada dos grandes campeonatos, jogar um Brasileiro, uma Libertadores.

RMP

Abel está devendo? Palmeiras é time que cerca muito e não machuca, diz PVC

O time titular do Palmeiras está em um momento de grande mudança, mas o técnico Abel Ferreira também está devendo, analisou Paulo Vinícius Coelho, o PVC.

O Abel deve porque tem um time superior, com mais investimento que o Corinthians, teve a torcida voltando a se colocar. [...] Eu entendo que tem um processo de mudança de time, não no elenco, mas no time titular.

PVC

