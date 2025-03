Com dois de Tiquinho, Santos goleia o Coritiba em amistoso fora de casa

O Santos visitou e goleou o Coritiba neste domingo, no estádio Couto Pereira, em amistoso. Com gols de Tiquinho Soares (2), Zé Ivaldo e Deivid Washington, o Peixe venceu o jogo por 4 a 1. Nicolas Careca marcou para o Coxa.

A equipe alvinegra abriu o placar no começo do jogo, com gol de pênalti de Tiquinho, mas tomou o empate pouco tempo depois. O time praiano se recuperou e fez 3 a 1 antes do intervalo. Na segunda etapa, Deivid Washington matou o confronto.

O amistoso deu ritmo de jogo ao Santos, que não entrava em campo desde o último domingo. O Peixe volta a campo no dia 30, contra o Vasco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).

O Santos abriu o placar do amistoso logo aos dois minutos do primeiro tempo. Após troca de passes, Gabriell Bontempo foi derrubado na área. Tiquinho se encarregou da cobrança, bateu no forte meio e marcou o primeiro gol santista.

O Coxa chegou ao empate aos 13. Bontempo tentou sair jogando do campo de defesa e foi desarmado. Nicolas Careca ficou com a bola e bateu de primeira de fora da área, sem chances para João Paulo.

O Peixe seguiu pressionando e voltou a ficar na frente do placar ainda na etapa inicial. Aos 30, Zé Ivaldo aproveitou cobrança de escanteio de Soteldo, ganhou da marcação do Coritiba e cebeceou para o fundo das redes.

Logo depois, aos 36, o Santos teve boa chance com Veron, que invadiu a área, mas bateu para defesa de Lucas Rangel. O Santos continuou no ataque e foi premiado aos 41. Soteldo disparou pela esquerda, chegou na área e tocou para o meio. A defesa do Coritiba não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Tiquinho. O centroavante girou e bateu no canto.

2º tempo

O técnico Pedro Caixinha aproveitou o intervalo para trocar quase todo o time. Saíram nove jogadores e permaneceram em campo apenas Rollheiser e Veron. Aos 20 minutos do segundo tempo, o treinador tirou a dupla.

O time alvinegro manteve o controle da partida no segundo tempo. Aos 31, Deivid Washington aproveitou saída de bola ruim da defesa do Coxa, bateu de cavadinha na saída do goleiro e anotou um golaço. O gol foi o primeiro do atacante desde que retornou ao Peixe.

FICHA TÉCNICA



CORITIBA X SANTOS

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)



Data: 16 de março de 2025 (domingo)



Horário: às 18 horas (de Brasília)



Árbitro: José Mendonça da Silva



Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sérgio Henrique Monteiro



Cartões amarelos: Lucas Ronier e Matías Fracchia (Coritiba) / Kevyson e Luisão (Santos)

Gols: Nicolas Careca, aos 13? do 1ºT (Coritiba) / Tiquinho Soares, aos 2? e aos 41? do 1º T, e Zé Ivaldo, aos 30? do 1º T (Santos)

CORITIBA: Pedro Rangel; Felipe Guimarães (Lucas Taverna), Thalisson Gabriel (Guilherme Aquino), Maicon (Thiago Cóser) e João Almeida (Matías Fracchia); Geovane, Machado (Geovane Meurer) e Lucas Ronier (Caio Matheus); Dellatorres (de Pena), Gustavo Coutinho (Thiago Azaf) e Nicolas Careca (Ruan Assis)

SANTOS: João Paulo (Gabriel Brazão) (Diógenes); JP Chermont (Leo Godoy), Zé Ivaldo (Luan Peres), Gil (Luisão) e Barreal (Kevyson); Rincón (Diego Pituca), Gabriel Bontempo (João Basso) e Soteldo (Thaciano); Benjamin Rollheiser (Luca Meirelles), Gabriel Veron (Rafael Freitas) e Tiquinho Soares (Deivid Washington).